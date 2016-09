Uudised

Vabatahtlikud korrastasid raja

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Kolmapäev, 14. september 2016. Laupäeval puhastati üheskoos tiheda võsa taga peidus olev Leisi seiklusrada ning raja ümbrus. Foto: Inga Põlluäär Laupäeval tehti üheskoos korda Leisi alevikus asuv seiklusrada. Kokku kogunes 20 talgulist, neist 10 last ja 10 täiskasvanut.



“Lootsime tegelikult, et tuleb rohkem huvilisi kohale,” ütles talgute organisaator, Leisi vallavolikogu liige Inga Põlluäär, kes oli võtnud Leisi seiklusraja korrastamise enda südameasjaks. Inga ise käib lastega tihti nii seiklusrajal kui ka Leisi terviserajal.



Samas on see väga lahe seiklusrada tema sõnul Leisi valla visiitkaart ning seega pidas ta selle korrastamist oluliseks. Leisi seiklusrada külastavad ka paljud tema sugulased-tuttavad ning suvel tuli sagedasti ette olukordi, kus rajal olid samal ajal ka välismaalased.



“Kurb oli vaadata, et teema läks justkui käima, kuid tegudeni ei jõutud. Pärast põlengut taastati küll rajad, aga raja ümbrus ei muutunud,” kõneles ta.



Tööd kestsid kaua



Kui talgupäeva hommikul arvati, et paari tunniga peaks töö tehtud saama, siis tegelikult lõpetati alles kl 15.



Võeti maha võsa ning maha saeti ka raja kõrval olnud kuivanud puud. Raja all ja servades olid vanad kännud ohtlikult maast väljas, need kaevati välja traktori kopaga. Ka koristati prügi, riisuti ning kõige lõpuks kaeti seiklusradade all olev maa hakkepuiduga.



Hakkepuidu organiseeris rajale Leisi valla kommunaalameti juhataja Jaak Grepp, abiks olid kommunaalameti töömehed traktoriga. Teise traktori, milleta oleks talgukorraldaja sõnutsi paljud tööd tegemata jäänud, organiseerisid talgulised ise. Hakkepuidu ja ühe traktori kulu läheb kommunaalameti arvele. Ülejäänud kulud tuleb aga talgulistel endal kanda.



Pinnast vaja siluda



Inga Põlluäär rõõmustas, et ühe päeva jooksul sai palju tehtud ning pilt endisest ja praegusest olukorrast on täiesti erinev, kuid tööd on seal veel teha küll.



“Raja ümbrusesse tuleb mõnesse kohta vedada mulda. Pinnast on vaja siluda. Seiklusraja ja staadioni vaheliselt alalt tuleks samuti võsa eemaldada. Oleks loomulikult väga lahe, kui sinna tulevikus veel atraktsioone juurde saaks, näiteks midagi välijõusaali sarnast, kuid see oleneb kõik valla võimekusest ja prioriteetidest,” mõtiskles Põlluäär, avaldades lootust, et ehk märkab ka vald nüüd seiklusrada rohkem kontrollida.



