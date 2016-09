Uudised

Sõru-Triigi liinile lisareisid

Kolmapäev, 14. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. september 2016. Neljapäeval kooskõlastas Hiiu maavalitsus Sõru-Triigi vahelise laevagraafiku, millega hakkab AS Kihnu Veeteed kahe saare vahel ühendust pidama ka laupäeviti. Alates oktoobrist hakkab laev Sõru sadamast väljuma laupäeviti kell 8.15 ja tuleb Triigist tagasi kell 19. Laev on sõidus katseliselt aasta lõpuni.



Praegu toimuvad reisid Saaremaa ja Hiiumaa vahel kaks korda päevas esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti. AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma ütles, et kuna ministri allkirjaga kinnitust ei ole nendeni veel jõudnud, pole kõik veel kindel.



“Ettepaneku on maavalitsused teinud ja meie vedajana ei näe põhjust, miks seda ei võiks teha,” selgitas ta, lisades, et muid muudatusi graafikus ette näha pole.



Varem on laupäevased reisid olnud graafikus aprilli keskpaigast septembri keskpaigani. “Talvisel perioodil laupäevaseid reise üldjuhul graafikus pole olnud, välja arvatud rasketes jääoludes, kus reise on samuti tehtud iga päev, et lahti hoida Sõru-Triigi laevateed – see on olnud aga erand,” edastas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.

Ministeeriumile tõstatasid laupäevaste reiside vajaduse Hiiu maavalitsus ja kohalikud ettevõtted.



Graafik on maavalitsustega kokku lepitud aasta lõpuni, kuna järgmise aasta riigieelarve ei ole veel kinnitatud. “Samuti annab aasta lõpuni kehtiv graafik selguse, kas laupäevaste reiside vastu tõepoolest huvi on ja kui palju neid reise kasutatakse,” ütles Ruuda. Praegu toimuvad reisid Saaremaa ja Hiiumaa vahel kaks korda päevas esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti. AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma ütles, et kuna ministri allkirjaga kinnitust ei ole nendeni veel jõudnud, pole kõik veel kindel.“Ettepaneku on maavalitsused teinud ja meie vedajana ei näe põhjust, miks seda ei võiks teha,” selgitas ta, lisades, et muid muudatusi graafikus ette näha pole.Varem on laupäevased reisid olnud graafikus aprilli keskpaigast septembri keskpaigani. “Talvisel perioodil laupäevaseid reise üldjuhul graafikus pole olnud, välja arvatud rasketes jääoludes, kus reise on samuti tehtud iga päev, et lahti hoida Sõru-Triigi laevateed – see on olnud aga erand,” edastas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.Ministeeriumile tõstatasid laupäevaste reiside vajaduse Hiiu maavalitsus ja kohalikud ettevõtted.Graafik on maavalitsustega kokku lepitud aasta lõpuni, kuna järgmise aasta riigieelarve ei ole veel kinnitatud. “Samuti annab aasta lõpuni kehtiv graafik selguse, kas laupäevaste reiside vastu tõepoolest huvi on ja kui palju neid reise kasutatakse,” ütles Ruuda.

Veel artikleid samast teemast »