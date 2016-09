Uudised

Linnupeletit veel ei osteta

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. september 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimunud Kuressaare linnavalitsuse istungil arutati muu hulgas linnupeleti soetamise küsimust, mille puhul otsustati, et rendilepingut hetkel ei pikendata.



Linnapea Madis Kallas ütles, et seadme kohta saadud tagasiside oli küllaltki neutraalne. “Kohati on linde vähemaks jäänud ja osa on seadmega harjunud. Linnud on kogunenud mõnda kohta, kus neid varem polnud,” kirjeldas Kallas tagasisidena saadud vastuseid.



Linnavalitsus võttis häälpeleti kasutusele sooviga parandada suvekohvikute tingimusi, samas võimaldas seadme rentimine 15. septembrini selle toimimist katsetada. Linnupeleti ost võetakse taas päevakorda tuleva aasta alguses.

