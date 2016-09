Uudised

Silla küsimust praegu ei arutata

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 14. september 2016. Majandusminister Kristen Michal. FOTO: Delfi Majandusminister Kristen Michali (pildil) sõnul tema isiklikult pooldaks Saaremaa ja mandri vahele silla ehitamist, kuid kuna riik hangib uued parvlaevad 20 aastaks, siis tuleb see küsimus uuesti lauale alles aastate pärast.



“Kuna riik hangib uued parvlaevad 20 aastaks, siis silla küsimus tuleb viie, kümne, viieteistkümne aasta pärast uuesti aktuaalseks,” ütles Michal arupärimistele vastates.



Michali sõnul on silla pooldamisel erinevaid arusaamu, sõltuvalt sellest, kui hästi mandri ja Saaremaa vaheline laevaliiklus parajasti toimib.



“Tihti tuleb ka meenutada, et kui sild rajada, jäävad parvlaevad liikuma Saaremaa-Hiiumaa vahel, Hiiumaa ja mandri vahel,” märkis Michal, lisades, et parvlaevad ei kao kuhugi.



