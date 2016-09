Uudised

Saar veel salmonelloosivaba

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 14. september 2016. Terviseamet teatas oma Facebooki lehel, et viimasel kahel nädalal on Eestis märgatavalt kasvanud salmonelloosi haigestumine.



Kui juulis registreeriti kokku 17 haigusjuhtu ja augustis terve kuu peale 23, siis viimasel kahel nädalal on registreeritud kokku 43 uut salmonelloosi haigestumist.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles Meie Maale, et Eestis on mõned kohad, mis ei ole salmonelloosist puudutatud, nende hulgas Saaremaa ja Hiiumaa.

“Nii eelmisel kui üle-eelmisel nädalal ei olnud Saaremaal ega Hiiumaal ühtegi salmonelloosi juhtu,” teatas Saluri.



Amet tõdes, et tegemist ei ole puhanguga, kõik on üksikjuhud, haigestunuid on praktiliselt üle Eesti. Enamus haigestunutest on lapsed.



