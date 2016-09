Uudised

Keskkonnaameti regioonide ühendamine toob saartele uue juhi

Kolmapäev, 14. september 2016.



Alates 1. oktoobrist muutub keskkonnaameti struktuur ning senise kuue regiooni asemel hakkab olema kolm. Seoses sellega saab suurema piirkonna juhiks Haapsalust pärit Sulev Vare.



Endise kuue regiooni asemel moodustatakse kolm – Põhja, Lõuna ja Lääne regioon. Lääne regiooni alla hakkavad käima lisaks Saare-, Lääne- ja Hiiumaale ka Pärnu- ja Raplamaa.



Senise regiooni juhi Kaja Lotmani asemel saab suurema regiooni juhiks endine Haapsalu aselinnapea ja Lääne maavanem Sulev Vare. Lotman asub tööle ameti juhtkonna looduskaitsenõunikuna.



Siiani juhtis Vare kaht keskkonnaameti regiooni – Pärnu-Viljandi ja Harju-Lääne-Rapla regiooni. “Sulev Vare osutus valituks, sest tegemist on keskkonnasektoris pikaajalise, asjaliku, järjekindla, eesmärgile pühendunud töötajaga, kes on keskkonnaametis ennast tõestanud võimeka ja sihikindla juhina,“ vahendas ameti pressiesindaja Sille Ader Lääne Elule.



Praegune keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juht Kaja Lotman ütles, et riigiasutuste ülesanded ajas muutuvad ja kogu ühiskond teeb pingutusi efektiivsemaks töökorralduseks. “Päevakorral olevad muudatused ongi planeeritud selleks, et keskkonnaameti töö oleks efektiivsem,“ sõnas ta, lisades, et teema kerkis päevakorda aasta alguses.



Keskendub erialale



Uue ametiga on Lotman rahul. “Saan keskenduda oma erialale, milleks on looduskaitse valdkond. Olen siiani töö kõrvalt aidanud kaasa rahvusparkide ja biosfääri programmiala arendusele ning tegelenud rahvusvahelise koostööga looduskaitse valdkonnas,“ selgitas ta.



Lotman loodab, et saab kaasa aidata ka sellele, et ühiskond mõistaks paremini looduskaitse väärtusi ja looduskaitsesüsteem arvestaks rohkem kohalike võimalustega.



Sulev Vare on Lotmanilt üle võetava piirkonna teemadel vestelnud põhjalikult keskkonnavaldkonna juhtivspetsialisti Raivo Kallase ja looduskaitse juhtivspetsialisti Marju Eritiga ning järgmiseks nädalaks on planeeritud pikem kohtumine ka Lotmaniga.



