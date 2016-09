Uudised

Kuressaare haigla avas vähihaigete teabetoa

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. september 2016. Teabetoa avamisel vasakult Kuressaare haigla kliiniline psühholoog Lia Hanso, TTÜ Kuressaare Kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Jaanis Prii, Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli, tugiisik Siiri Rannama, Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe ja Saaremaa Reumaühingu juhatuse esimees Sirje Mändmaa. FOTO: Sigrid Osa Eile avati vähipatsientidele ja nende lähedastele teabetuba Kuressaare haigla vanas polikliinikus ehk D-korpuse teisel korrusel.



Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 võtab MTÜ Saaremaa Vähiühing (SVÜ) juhatuse liige, tugiisik Siiri Rannama teabetoas vastu patsiente ja nende lähedasi. Seal jagatakse infot, pakutakse emotsionaalset tuge ja kogemusnõustamist. Antakse võimalusel praktilist abi ja nõu toimetuleku ning elukvaliteedi parandamiseks. Teabetuba ei paku meditsiinilist nõu ega abi.



Siiri Rannama sõnul on nende ühingul olnud juba mitu aastat plaan sellist teenust Saaremaal pakkuda. “Diagnoosi saades reageerivad inimesed erinevalt. On neid, kes räägivad oma murest lähedastega, ja neid, kes ei räägi üldse,” tõdes ta.



Kuressaare haigla kliiniline psühholoog Lia Hanso ütles, et tegelikult on ka väga tähtis aidata patsiendi pereliikmeid, ka sel puhul saab teabetuba aidata. “Kui pereliige on haigestunud, siis oleks sobiv pöörduda psühholoogi poole. Kuna haigekassa nimetab seda kahjuks “heaolu nõustamiseks”, peaks inimene teenuse eest ise maksma,” tõi Hanso välja haigekassa puuduse, lisades, et talle oli see täiesti ehmatav üllatus, sest tegemist on siiski tõsise teemaga.



Samas rõhutas Hanso Rannamale, et kui teabetuppa pöördunud patsiendil oleks siiski rohkem abi vaja, võiks alati soovitada perearstil suunata inimene tema juurde. “Ei tasu arvata, et psühholoogi jutule minemiseks peab hull olema,” lisas ta.



Soovitakse murda müüte. “Paljude jaoks võrdub vähk siiani surmaga, aga tänapäeval see enam kindlasti nii ei ole. Selleks, et inimesi toetada ja nad saaksid võimalikult kompleksset ravi, peab ravimeeskond olema nende selja taga,” rõhutas Rannama.



Niisugused teabetoad on juba olemas Tallinnas ja Tartus. “Mõni tahab ennast lihtsalt tühjaks nutta, teisel on näiteks vaja aidata teha telefonikõne või konsulteerida, kuidas vestelda tööandjaga, millised võimalused on taotleda toimetulekutoetust või kuidas täita töövõimekaotuse blankette,” selgitas Rannama.



Mured on erinevad



Teiseks pidas ta väga oluliseks seda, et inimesel tuleb tervenemine või elukvaliteet taastada mingile tasandile. “Vähi diagnoos paneb patsiendile väga suure koorma ja stressi,” nentis ta, lisades, et alati ei ole arstil võimalust patsiendiga lisatööd teha ning selles saab teabetuba neid aidata.



Rannama tõi välja, et näiteks on ka toitumine väga oluline ja inimene tahab ju selles olukorras anda endast kõik, et terveneda. “Meie saame neile kas ise rääkida, anda materjale või korraldada kokkusaamisi toitumisterapeutidega,” seletas ta.



Koostööd tehakse Eesti Vähiliidu (EVL) ja Saaremaa Puuetega Inimeste Kojaga. MTÜ SVÜ jätkab ka sel sügisel EVL-i toel koolitustega. Korra kuus kutsutakse kohale koolitajad, kes räägivad näiteks tervislikust toitumisest või alternatiivteraapiatest.

“Inimesed ei pruugi teada ega räägi tihtipeale oma probleemidest ning meeleheitel inimene võibki süüa midagi, mis teeb tema seisundi hullemaks,” rääkis Rannama.



Mitmekülgne abi



“Saame inimesele anda ka praktilist nõu, kuidas kasutada näiteks tugisukka, proteesi või kuidas hankida parukat. Vähk ei ole üks haigus, vaid üle saja haiguse.”



Nende soov on igakülgselt toetada patsiente ja nende lähedasi ning olla hea koostööpartner nii eri-, perearstidele kui teistele samu väärtushinnanguid jagavatele organisatsioonidele.



SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli meelest on teabetoa asukoht haiglas õige valik. “See on initsiatiiv, kus meie saame aidata MTÜ-d ja eesmärk on absoluutselt üks. See on loogiline, et ta on haigla territooriumil, sest lähedal on ka meedikud,” sõnas ta.



“Patsiendi jaoks on ju väga oluline, et tema jaoks vajaliku info saamine oleks mitmekülgne.



Haigused on ju inimestele väga keerulised ka psühholoogiliselt. Mida rohkem tuge kogukond saab ükskõik mis moel pakkuda, seda parem on see patsiendile.”



