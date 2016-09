Uudised

UUS! Jako Jõgi osaleb Tanel Padar & The Suni videokonkursil

Teisipäev, 13. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. september 2016. Mitmeid videokonkursse võitnud saarlane Jako Jõgi osaleb Sky Plusi, Tanel Padari & The Sun’i videokonkursil, millega otsitakse videot bändi uuele singlile “Aega on“.



“See on ilmselt üks suuremaid projekte, mida teinud olen. Mul on uus tehnika ka, aga mulle meeldib katsetada, et ka ise areneda,“ ütles Jõgi.



Žürii valis välja paremad kandidaadid, keda avalikkusele esitletakse. Hääletus nelja väljavalitud video vahel algas täna ja läheb lukku 15. septembril kell 23.59. Kaks paremat pääsevad finaali ning selle võitja saabki ametlikuks “Aega on“ muusikavideoks. Kaks finalisti saavad ajavahemikul 19.–22. septembrini soovi korral oma video tarbeks filmida lisamaterjali koos Tanel Padariga.



“Olen Padarit fännanud mitu aastat. Oleks suur au, kui see võit tuleks koju. Ta on minu arvates parim Eesti meesartist. Uus lugu on kuidagi teistsugune, aga täitsa meeldib,“ rääkis Jõgi.



Võtja selgitatakse välja septembri viimasel nädalal ning võiduvideo antakse välja Tanel Padar & The Sun’i ametliku muusikavideona.



Oma lemmiku poolt saab hääle anda siin:



Arvesse läheb ainult üks hääl.



Konkursil osalemine on hea võimalus end Eesti muusikaajalukku jäädvustada, samuti annab see võimaluse muusikaauhindade jagamisel triumfeerida aasta muusikavideo kategoorias.



Jako Jõgi video:



“See on ilmselt üks suuremaid projekte, mida teinud olen. Mul on uus tehnika ka, aga mulle meeldib katsetada, et ka ise areneda,“ ütles Jõgi.Žürii valis välja paremad kandidaadid, keda avalikkusele esitletakse. Hääletus nelja väljavalitud video vahel algas täna ja läheb lukku 15. septembril kell 23.59. Kaks paremat pääsevad finaali ning selle võitja saabki ametlikuks “Aega on“ muusikavideoks. Kaks finalisti saavad ajavahemikul 19.–22. septembrini soovi korral oma video tarbeks filmida lisamaterjali koos Tanel Padariga.“Olen Padarit fännanud mitu aastat. Oleks suur au, kui see võit tuleks koju. Ta on minu arvates parim Eesti meesartist. Uus lugu on kuidagi teistsugune, aga täitsa meeldib,“ rääkis Jõgi.Võtja selgitatakse välja septembri viimasel nädalal ning võiduvideo antakse välja Tanel Padar & The Sun’i ametliku muusikavideona.Oma lemmiku poolt saab hääle anda siin: http://skyplus.fm/tanel-padar-rahvahaaletus Arvesse läheb ainult üks hääl.Konkursil osalemine on hea võimalus end Eesti muusikaajalukku jäädvustada, samuti annab see võimaluse muusikaauhindade jagamisel triumfeerida aasta muusikavideo kategoorias.Jako Jõgi video:

Veel artikleid samast teemast »