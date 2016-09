Uudised

Põllumehed tõstsid kisa

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. september 2016. Eile toimunud põllumeeste meeleavaldusel Toompeal (vasakult): Eesti Põllumeeste Keskliidu president Tõnu Post, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse liige Vahur Tõnissoo, president Toomas-Hendrik Ilves, riigikogu liige Ivari Padar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. FOTO: Karin Kaljuläte / Delfi Eile käisid põllumehed taas Toompeal meeleavaldusel. Sel korral aga ei aetud kokku mitte suuri rahvamasse, vaid pandi üles piimanduse olukorda esile tõstev installatsioon.



Põllumehed korraldasid aktsiooni “(M)ärkamine!”, millega kutsuti avalikkust üles märkama, millised on põllumajandussektori pikaleveninud kriisi tagajärjed Eesti toidulauale ja maapiirkondadele.



Erinevatel põhjustel on viimase kahe aastaga piimakari vähenenud 10 000 ja seakari 100 000 looma võrra ehk vastavalt kümnendiku ja kolmandiku.

Eesti Põllumeeste Keskliidu president ja Saaremaa põllumajandusettevõtja Tõnu Post ütles, et ta ei oska välja tuua, kui palju töökohti on seoses tekkinud olukorraga Saare maakonnas kaotatud.



“Eestis tervikuna on seoses lehmade ja sigade arvu drastilise kukkumisega kaduma läinud umbes 1000 töökohta,” tõdes ta.



10 000 liitrit piima



Kuna sel korral ei olnud eesmärk tuua kohale palju põllumehi, vaid üles seada installatsioon, oli riigikogu ette toodud 10 000 liitrit piima. Nimelt olid hoone ette seatud kohalike tootjate piimapudelid, millel sildid elu kaotanud või välismaale viidud lehmade nimedega.



Lisaks oli ukse ette toodud Trooja lehm, mille sees oli 101 Poola päritolu kauasäilivat piimapakki.



“Kui Eestis piimatootmine hävib, tuleb hakata jooma kauasäilivat piima, mis ei ole teps mitte selline nagu on värske, kohapeal toodetud piim,” selgitas Post.



Piimanduses on kriis kestnud kaks ja seakasvatuses tugevalt üle kahe aasta. Ka teraviljakasvatus on väga kehvas seisus.



Küsimusele, mida riigikogulased rääkisid, vastas Post, et koalitsioon kaitseb endiselt oma seisukohti ja opositsioon arvab, et teised on teinud valesti. “Poliitiku käest otsest vastust saada on keeruline,” lisas ta.



Valitsusel on Posti arvates väga palju vastu võtmata seadusi või elukorraldusi, et põllumeeste tulemused oleksid paremad. “Samal ajal on valitsus otsustanud mitte maksta üleminekutoetusi, mida naabritele näiteks makstakse,” nentis ta, lisades, et kogu maaelu sõltub põllumajandusest.



Kahjumid kaelas



Paljud piimatootjad on uksed sulgenud, sest ükski firma ei saa endale lõputut kahjumit lubada. “Lõpetatakse tootmine ja loomad müüakse välismaale,” sõnas Post.



Selle peale, kas siiani on segatootmine põllumeestel hinge sees hoidnud, ütles Post, et praegu on seis pigem selline, et loobutud on piimatootmisest ning keskendutud viljakasvatusele, kus investeeringud on märksa väiksemad ja tööjõudu kulub vähem. “Kui möödunud aastal oli teraviljakasvatusel väga hea aasta, millega sai piimatööstuse kahjusid katta, siis tänavu sealt suurt abi ei tule,” tõdes ta.



Saaremaal on praeguseks piimakarjast Posti teada loobunud üks segatootja. “On ka üks pikaajaliste kogemustega talu, kes sel aastal peab otsad kokku tõmbama, sest ei suuda enam kahjumit katta,” nentis ta.



