Uppunud jahtlaev tõsteti Läti tuukrite abiga välja

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: MM Teisipäev, 13. september 2016. Kalalaeva pardavintsi ja Läti tuukrite abiga tõmmati laupäeval Sõrves Kaunispe sadamast 13,5 meremiili kauguselt ja poolesaja meetri sügavuselt merepõhjast välja Läti omanikule kuuluv ja augusti keskel uppunud jaht La Rouge.



Aluse päästmise operatsioon algas ööl vastu laupäeva kell kolm ja laupäeva hilisõhtul kella 23 paiku jõudsid tuukrid koos päästetud jahiga Mõntu sadamasse, ütles eile BNS-ile Mõntu sadama omanik Mihkel Undrest.



“Tuukrid läksid 52 meetri sügavusele ja saatsid poiga otsa üles,” rääkis Undrest.

“Siis hakati jahti kalalaeva pardavintsiga vaikselt üles meelitama. Kui selle pardad juba vee peal olid, muutus jaht raskeks ning siis panid tuukrid alusele külge pontoonid, mis õhku täis pumbati. Nii sai jahi veest välja ja kolm pumpa pumpasid selle veest tühjaks.”



Undresti sõnul on päästetud ja võrdlemisi heas korras olev jaht praegu Mõntu sadamas ning omanik tuleb sellele treileriga järele.



“Omanik ütles, et jahi vigastused on niivõrd väikesed, et ta teeb aluse korda ja tuleb aasta pärast sellega Mõntusse,” lisas ta.



Kaldalt telefoniga valves olnud ja logistikat korraldanud Undresti sõnul olid Ventspilsi sadama tuukrid väga professionaalsed ning päästmise õnnestumisele aitas kaasa ka soodne ilm.



