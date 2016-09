Uudised

Valjala staadionil kärutati autoga

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 13. september 2016. Nädalavahetusel ralliti autoga Valjala põhikooli staadionil. Sõideti nii staadionile paigaldatud kummimattidel kui ka rohu peal.



“Ma ei tea, miks nad tahavad autodega staadionil sõita, see on kummaline,” ütles Valjala põhikooli direktor Aive Mõistlik, lisades ohates, et kummimatid on segi sõidetud ning nende paikasaamine suur töö.



Paar aastat tagasi korrastati staadion vabatahtlike abiga ning siis pandi üheskoos paika ka matid. “Kena, kui lapsed ja vilistlased kooli ümber käivad, aga et seda nii tehakse, ei ole küll ilus. Põhiline, et saaks staadioni jälle korda,” kõneles Mõistlik.

Tema sõnul on sõitja teada, temaga võetakse ühendust ning kui staadion kiiremas korras korda tehakse, siis politsei poole ei pöörduta.



