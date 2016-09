Uudised

Sõmeral päästeti auku kukkunud hirv

Teisipäev, 13. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 13. september 2016. Pühapäeval kella 14.14 paiku vajati päästjate abi Lääne-Saare vallas Sõmera külas.



Teataja sõnul oli hirvevasikas kukkunud mahajäetud ülepumpamiskaevu ning ei saanud sealt enam välja. Ainar Unus rääkis, et kuna vasikat niisama kätte ei saadud, telliti linnast Saarte Tehnika traktor, mis kaevas augu lahti, nii et loom pääses tervena välja. Hirvevasikas läks juhtumi tõttu küll emast lahku, aga Unus tõdes, et sellest ei ole hullu midagi, sest vasikas on piisavalt suur, et iseendaga hakkama saada. Teataja sõnul oli hirvevasikas kukkunud mahajäetud ülepumpamiskaevu ning ei saanud sealt enam välja. Ainar Unus rääkis, et kuna vasikat niisama kätte ei saadud, telliti linnast Saarte Tehnika traktor, mis kaevas augu lahti, nii et loom pääses tervena välja. Hirvevasikas läks juhtumi tõttu küll emast lahku, aga Unus tõdes, et sellest ei ole hullu midagi, sest vasikas on piisavalt suur, et iseendaga hakkama saada.

Veel artikleid samast teemast »