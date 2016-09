Uudised

Muhus päästeti avariisse sattunud autost inimene

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 13. september 2016. All kahel fotol on näha päästmise protsess, ülemisel pildil “avarii ohvrit” mänginud Margus Lindmäe. FOTOD: Tanel Maandi Möödunud reedel toimus Muhus näitlik õppetund sellest, kuidas autoavariisse sattunud sõidukist inimesi nii-öelda välja lõigata.



Piiri priitahtlike pritsumeeste maja ette oli kogunenud kümmekond huvilist, kellele Kuressaare päästekomando liikmed tutvustasid nii päästetehnikat kui -tööriistu.



Vanal, mahakantud volkaril mängiti läbi liiklusavarii-järgne päästeprotsess, kus kannatanu rollis oli komando pealik Margus Lindmäe ise: “Näitasime, kuidas avariisse sattunud inimese tervislik seisund stabiliseeritakse ning seda, kuidas on võimalik inimest vigastamata teda sõidukist kätte saada.”



Lindmäe sõnul vaatasid kohaletulnud lapsed ja noored poolteist tundi väldanud toimingut sõna otseses mõttes suu ammuli.



“Tutvustasime liiklusavariis kinnijäänute vabastamiseks kasutatavaid hüdraulilisi lõikeriistu ning 11-aastasel Muhu koolipoisil Joonatanil oli julgust ka ise üht tööriista proovida. Kõnelesime turvavöö ja peatoe praktilisest vajadusest ning õigest kasutamisest ja paljudest teistest turvanõuetest.



Näiteks selgitasime, et kui sul on liikluses kõrvaklapid peas, tuleb arvestada, et need on siis ka samahästi kui silmaklapid ehk kui sa kuulad muusikat, on keskendumine liikluse jälgimisse ebapiisav,” kirjeldas ta kokku peaaegu kolm tundi väldanud teavituspäeva tegevusi ja sisu.



Teavitus- ja ennetustöö on tähtis



Eelmise aasta alguses alustanud Muhu noortekeskuse kaitse- ja päästering just sel eesmärgil tegutsebki.



Lastele ning noortele tutvustatakse erinevaid ohtusid ning õpetatakse ohuolukordades oskuslikult tegutsema. Õpingud keskenduvad erinevatele situatsioonidele maal ja merel, linnaliikluses ja metsamaastikul.



Õpetatakse osutama abi ja ennetama erinevaid kriise. Lisaks teooriatundidele kustutatakse tuld, osutatakse esmaabi, õpitakse olmeohutust, harjutatakse käitumist veeõnnetustes, orienteerutakse jäistes oludes ja metsamaastikul, külastatakse erinevaid päästeorganisatsioone.



Samuti tutvutakse uute ohtudega, mida on võimaldanud kaasaegsed infotehnoloogiad ja muutunud globaalsed tingimused.



“Peame teabepäevi koos näitlike vahendite ja protseduuridega väga oluliseks,” selgitas Lindmäe.



“Esmane roll on mõistagi ennetustöö, ent enda jaoks teeme nõnda ka personalitööd. Taoliste üritustega saame ju oma ametit tutvustada ja noori ehk peenikest metsa tuleb enda poole painutada.”



Kohtumisi valdkonnaspetsialistidega, kes jagavad teoreetilisi teadmisi, korraldatakse Muhu noortekeskuses kaks korda kuus.



