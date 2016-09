Uudised

Väärikate ülikooli tänavu palju tahtjaid

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. september 2016. Tung väärikate ülikooli on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Kursustel osales ülemöödunud aastal ka Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson (esiplaanil). FOTO: Sigrid Osa Tänavu oktoobris alustab väärikate ülikool tegevust juba kuuendat aastat ja aastatega on kasvanud ka huviliste arv. Eilse seisuga oli end kirja pannud 243 inimest, mistõttu kolib ülikool Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi saalist ümber Saaremaa ühisgümnaasiumi saali.



Kui vana saal mahutas 210 inimest, siis uus 250.



“Huvi on olnud erakordselt suur. Tänase seisuga ei pea me kellelegi “ei” ütlema, kõik mahuvad ära. 250 on viimane piir,” ütles väärikate ülikooli eestvedaja Maie Meius. Ta on väga meelitatud, et väärikate ülikoolis õppimise vastu on nii suur huvi.



Umbes 50 inimest astub väärikate ülikooli esmakordselt, teised on osalenud ka varasematel aastatel.



“Väga suur grupp on algusest peale koos käinud ja nad ei raatsi loobuda. See on saanud juba eluviisiks,” rääkis Meius. Kokku on osalejaid üheteistkümnest omavalitsusest, kõige enam Kuressaarest ja Lääne-Saare vallast.



Esimesel aastal plaaniti väärikate ülikooliga alustada 25-kohalises ruumis, kuid lõpuks asus suuremas ruumis õppima sadakond inimest. Iga aastaga on huvi järjest suurenenud. Möödunud aastal oli osalejaid juba 211.



“Ma kujutasin ette, et see 211 on see, mis Saaremaal võimalik on, aga nüüd on huvilisi veel rohkem. See teeb südame soojaks küll. Eks see on ikkagi tasemel lektoritega õppimine,” tõdes Meius.



Loengud toimuvad umbes kaks korda kuus ja pidulik lõpetamine on aprillis. Enamik lektoreid on ühel või teisel viisil Saaremaaga seotud.



Loenguid tulevad pidama riigikogu liige Urve Tiidus, näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp, ajaloolane ja pedagoog David Vseviov, akadeemik Agu Laisk, ajaloolane Bruno Pao, koolitaja ja laulupedagoog Triin Ella, Hiina meditsiini arst Rene Bürkland, maakler Kaido Kaljuste, kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu, jurist ja Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus, geoloog Rein Einasto ja TÜ Pärnu kolledži lektor Liina Puusepp.



Teemadering on lai, alates teadusest ja usust kuni tervise ja ajalooni välja.

