Linn ei taha kodanikule ranitsatoetust maksta

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 13. september 2016. Ranitsatoetuse saamise eelduseks Kuressaare linnas on, et nii taotleja kui 1. klassi minev laps on vähemalt käesoleva aasta algusest linna sisse kirjutatud. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare linnavalitsus ei taha end koos lapsega linna sisse kirjutanud naisele maksta 175 euro suurust ranitsatoetust, tuues põhjuseks nõuetele mittevastava taotluse.



Linnavalitsusele taotluse teinud emale jäi arusaamatuks, mis tema avalduses nõuetele ei vastanud. Linnaametnikule helistades sai ta teada, et põhjus oli tema sissekirjutamises Lääne-Saare valda. Paljud mõtlevad nüüd, et sel juhul ei olegi õigust midagi küsida.



“Lugesin kümneid kordi ranitsatoetuse maksmise määrust. Seal ei olnud kirjas muid nõudeid peale selle, et taotleja peab olema 1. jaanuari seisuga Kuressaare linna registrisse kantud ja ma ju olin seda. Kusagil ei ole kirjas, et pean olema taotluse esitamise hetkel linna registrisse kantud või alaline elanik,” ei taibanud lapse ema.



Küll aga pidi avaldus olema esitatud 15. septembriks. See punkt oli taotluse tegijal täidetud.



Uus sissekirjutus



Naine võttis kätte ja kirjutas end koos lapsega uuesti linna sisse ja esitas ranitsatoetuse saamiseks uue avalduse, kuid ka see ei aidanud. Pettununa tutvustas ta linnaametnikule määrust, mille alusel linn toetust jagab, ja lubas eitava vastuse korral esitada linnavalitsuse vastu nõude.



“Vaatamata sellele, et ennast maikuus teise valda kirjutasin, laekub minu tulumaks Kuressaare linnale kuni jaanuarini 2017. Seda raha nad tahavad küll vastu võtta. Kas nad ise ka teavad ja loevad neid seadusi, mille alusel tegutsevad? Kui seadus või määrus on kirjutatud nii, et seda on võimalik tõlgendada mitmeti, siis tuleb otsus langetada kodaniku kasuks, mitte kahjuks,” leidis koolilapse ema.



Tema viimase arupärimise peale selgus, et avaldus läheb niiöelda erakorralisele läbivaatusele ja otsus ranitsatoetuse maksmise kohta langetatakse 20. septembri paiku.



“Ma saan aru, kui ranitsatoetuses oleks kirjas, nii nagu sünnitoetuses, et kuus kuud enne lapse sündi peab olema valla/linna registris,” ütles linnalt ranitsatoetust küsinud naine.



Määrus vaadatakse üle



Linnavolikogu määrus ranitsatoetuse kohta on sõnastatud järgmiselt: “Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes ise ja kelle kooliminev laps on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Kuressaare linna elanikuks.”



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on toetuse saamise eelduseks, et toetuse taotleja ja 1. klassi minev laps on Kuressaare kodanikud vähemalt alates käesoleva aasta algusest.



“Arvestades, et määruse teksti on tõlgendatud teisiti, vaatab linnavalitsus selle sõnastuse täpsustamiseks üle,” lubas Maripuu.



Samuti arutatakse pärast teiste taotluste läbivaatamist veel kord ka kõnealust taotlust.



Lääne-Saare vald maksab ranitsatoetust valla rahvastikuregistris olevatele lastele. “Ka avalduse esitamise hetkel peab olema kohaliku omavalitsuse registris,” selgitas Lääne-Saare valla infojuht Merike Lipu.



"Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga Lääne-Saare vald," seisab kirjas valla kodulehel. Tänavu on Lääne-Saare valla poolt makstava ranitsatoetuse summa 160 eurot.

