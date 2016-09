Uudised

Suur vargus Kuivastu sadamas

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 13. september 2016. Vargad viisid möödunud reede öösel Kuivastu sadama territooriumilt minema hoone soojustamiseks mõeldud 90 pakki K-Rautast ostetud Paroc kivivilla. Varem ei ole sadama alal nii suurt vargust toime pandud.



Kivivill asus ladustatuna aluste peal garaaži ja töökoja otsas asuval platsil. Vargus pandi toime ajavahemikul 8. septembril kella 20.30-st kuni 9. septembri hommikuni. Kokku viidi minema 42 pakki 152 mm paksust villa ja 48 pakki 50 mm paksust villa. Kivivill kuulub Ores Ehitus OÜ-le. Firma juhi Ants Riimi sõnul oli vill mõeldud Kuivastu sadamas varem politsei kasutuses olnud hoone soojustamiseks. Ehitatakse hoone teist korrust, kuhu tulevad bürooruumid.



Varguse avastas möödunud reede hommikul Kuivastu sadama kapten Valdur Häng. Alles oli jäetud vaid tühjad alused. “Läksin hommikul töökoja juurde, kui nägin, et kivivill on kadunud. Esimese mõttena käis peast läbi, et mehed on usinasti tööd teinud ja villa juba paika pannud,” rääkis Häng. Ta läks ehitajatelt uurima, kuidas tehtud töö välja näeb, kuid kivivilla polnud kusagile pandud.



“Küsisin, kas nad on villa ära viinud või kuhu see sai, kuid nemad ei teadnud midagi,” imestas Häng. Edasi helistas sadama kapten Ores Ehitus juhatajale ja päris, kas tema lasi villa ära viia või kuhugi varju alla toimetada. Ei olnud.



Viimati nägi sadamakapten kivivilla 8. septembril kella 17 paiku, kui töölt lahkus. Temast hiljem lahkus kohviku rentnik kella 20.30 ajal. Ka tema nägi, et kivivill oli siis veel alles.



Üks sadamate turvakaameratest katab küll Kuivastu maantee ja selle tee ristmikku, mis keerab endise katlamaja poole, kuid sellest ei pruugi abi olla.



“Tõenäoliselt on käidud vargil suure autoga,” oletas Häng. Vahel seisavad veokid töökoja ees parkimisplatsil ja nende juhid puhkavad. “Kui ka keegi autot märkas, ei pruukinud ta osata sellele tähelepanu pöörata,” lisas sadamakapten.



Hängi sõnul ei ole varem seal territooriumil nii suurt vargust toime pandud. “Võis ka nii olla, et veoauto tuli mandri poolt ja järgmisel hommikul läks esimese praamiga üle,” arvas Häng.



Reede hommikul vaatas ta üle sadama kaamerate salvestised praamile sõitvatest autodest. Ühtegi lahtist veokit, kus kivivillakoorem oleks peal olnud, ei olnud sealt näha. Pealegi ei oleks keegi nii rumal, et hakkaks varastatud kraami vedama lahtise kastiga veoautoga turvakaamerate vaateväljas.



“Mõned kinnised külmutusveokid paistsid küll. Mis nende sees oli, ei tea,” kostis Häng.



