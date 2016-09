Uudised

Tänavapiknik lõppes järsult ja traktori tuledes

Teisipäev, 13. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. september 2016. FOTO: Valmar Voolaid Laupäeval peeti Saaremaa toidufestivali raames Kuressaare tänavapiknikut, mis seekord lõppes eriti järsult.



Kuigi pikniku lõpuajaks oli plaanitud kell 22, ei osanud kokkutulnud oodatagi, et minuti pealt neil söögi-joogi alt lauad ära koristatakse ja õdus olemine rikutakse.



Meie Maale teadaolevalt ei hoolitud traktorituledes ja tagurduskäigu lärmis kihutades, et lisaks laudadel olevale toidukraamile oli seda paigutatud ka laudade juurde maha. Sellest aga jäi mõni inimene silmapilk ilma, sest traktoriga sõideti maha pandud toidust ja nõudest üle.



Küsimusele, miks nii järsult suured tuled peale pandi ning kõik halastamatult ära koristati, vastas Kuressaare tänavapikniku korraldaja Terje Nepper, et algusest peale oli kõigis reklaamides teada antud, mis kellani üritus toimub.



“Eelmisel aastal sain Kuressaare linnaametnikelt tõsiselt võtta, et aega ületasime. Sel aastal sai lõpuaeg üheks linnapoolseks tingimuseks ja kell 24 pidi linn korras olema,” selgitas ta.



Nepper lisas, et mõistab rahva pahameelt ning ütles, et tema töötajad püüdsid siiski enne koristama hakkamist võimalikult paljusid teavitada.



“Püüdsime tüdrukutega kõiki teavitada veel kord, kui kokkupanek algas, aga ilmselt info kõigini siiski ei jõudnud, nagu ikka juhtub,” nentis ta.



Edaspidise lahendusena lootis Nepper, et ehk muutub linnaisade suhtumine leebemaks, sest suures osas on see meie linnarahva ühine pidu ja soov. “Teise võimalusena näen pikniku alustamist veidi varem,” pakkus ta.



