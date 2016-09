Uudised

Katkuproovid saadeti Hispaaniasse

Teisipäev, 13. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. september 2016. Ive Kuningas. FOTO: Tambet Allik Hiljuti hukati sigade Aafrika katku tõttu kõik Sakla seafarmi loomad ning mitmel korral pöördusid saarlased veterinaar- ja toiduameti (VTA) poole palvega saata proovid ülekontrollimiseks Hispaaniasse. Nüüd on proovid teele saadetud, kuid mitte algse ideega.



Nimelt saadeti nii Saaremaa sigade kui teisi proove Euroopa Liidu sigade Aafrika katku referentlaboratooriumisse Hispaanias, et välja selgitada võimalikke muutusi viiruses. “Uuritakse viiruse iseloomu, et teada saada, kas see on aja jooksul muutunud. Geneetilist uurimist ei viida läbi selleks, et kinnitada VTA poolt tehtud otsust,” kinnitas VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda, lisades, et geneetilisi omadusi ei saa uurida ilma viiruse tuvastamiseta.



“Rõhutan veel kord, et Saaremaal on sigade Aafrika katk diagnoositud nii metssigade populatsioonis kui kodusigade hulgas Sakla farmis. Mis puudutab uurimist Hispaanias, on see rutiinne tegevus, kas viiruse omadused on oludes muutunud.”



Saarlased ei ole aga diagnoosiga rahul. Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et eelmisel kolmapäeval saadeti kõnealused proovid Hispaaniasse, kuid mitte seetõttu, et saarlased seda soovisid.



Kuna kolme nädala jooksul ei ole maakonna metsades märgatud ühtegi katku surnud siga ja ka kütitud loomade proovid pole tulnud tagasi positiivsetena, tundub jahimeestele, et midagi on justkui viltu. “Praegu, mil meil on metsad seenelisi ja marjulisi täis, ei jätaks nad leidudest teatamata,” lausus ta.



Teiseks käivad jahimehed hirve-, kitse- ja pardijahil. “Praegu on metsad rahvast täis ja hukkunud sead peaks ju kellelegi ette jääma,” imestas Kuningas. “Eks ole näha, mis saab. Hoitakse silmad lahti ja jälgitakse, mis edasi.”



Homme toimub Kuressaares keskkonnaameti saalis sigade Aafrika katku infopäev, kus olukorda peaksid selgitama ka VTA esindajad. Nimelt saadeti nii Saaremaa sigade kui teisi proove Euroopa Liidu sigade Aafrika katku referentlaboratooriumisse Hispaanias, et välja selgitada võimalikke muutusi viiruses. “Uuritakse viiruse iseloomu, et teada saada, kas see on aja jooksul muutunud. Geneetilist uurimist ei viida läbi selleks, et kinnitada VTA poolt tehtud otsust,” kinnitas VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda, lisades, et geneetilisi omadusi ei saa uurida ilma viiruse tuvastamiseta.“Rõhutan veel kord, et Saaremaal on sigade Aafrika katk diagnoositud nii metssigade populatsioonis kui kodusigade hulgas Sakla farmis. Mis puudutab uurimist Hispaanias, on see rutiinne tegevus, kas viiruse omadused on oludes muutunud.”Saarlased ei ole aga diagnoosiga rahul. Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et eelmisel kolmapäeval saadeti kõnealused proovid Hispaaniasse, kuid mitte seetõttu, et saarlased seda soovisid.Kuna kolme nädala jooksul ei ole maakonna metsades märgatud ühtegi katku surnud siga ja ka kütitud loomade proovid pole tulnud tagasi positiivsetena, tundub jahimeestele, et midagi on justkui viltu. “Praegu, mil meil on metsad seenelisi ja marjulisi täis, ei jätaks nad leidudest teatamata,” lausus ta.Teiseks käivad jahimehed hirve-, kitse- ja pardijahil. “Praegu on metsad rahvast täis ja hukkunud sead peaks ju kellelegi ette jääma,” imestas Kuningas. “Eks ole näha, mis saab. Hoitakse silmad lahti ja jälgitakse, mis edasi.”Homme toimub Kuressaares keskkonnaameti saalis sigade Aafrika katku infopäev, kus olukorda peaksid selgitama ka VTA esindajad.

Veel artikleid samast teemast »