Ettevaatust – “vale” Valli!

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 12. september 2016. Vasakul Saare Leiva “õige” Valli ja paremal mandri omade “vale” Valli. Fotod: internet Lehe toimetusse pöördus hämmingus mandriinimene, kes oma sõnul tahtis Saare Selverist heade mälestuste nimel osta seda kõva ja õiget Valli torti, mida valmistatakse ainult Saaremaal, aga karbis oli tavaline pehme kook.



Asja uurides selgus, et tegemist polegi Saare Leiva väga ammuse tootega, vaid OÜ Eesti Leivatööstus, mille asukohaks on märgitud Tartu, on turule tunginud oma Valliga.



Paraku on nad oma tootele andnud kuulsa Valli tordi välimuse, ainult et maitse on hoopis teine. Ostjaid on aga üsna kerge ära petta. Küllap tahavadki mandri tootjad saarlaste arvel lihtsalt kasu lõigata, sest nähes karbil nimetust “Valli“ ja tordil sama kuju, ei hakka ostja ilmselt karbil toodud muusse infosse süvenema.

“See ongi lihtsalt võetud ja maha viksitud, sest patenti meil ei ole,” ütles Saare Leiva omanik ja juhataja Janar Vaima.



Konkurent Valli olevat juba mõnda aega müügil.



“Teevad järele ja kogu moos. Meil on nii palju asju, kõike ei jõua patenteerida, see on päris kallis lõbu, aga Valli nimi ja sisu on meie välja mõeldud,” lisas Vaima.



Saare Leib on patenteerinud näiteks Borodino leiva, Saare leiva sarja ja Saare saia. Valliga sarnane Volli tort on patenteerimata.



Nii et, kes tahab osta ikka seda õiget saaremaist Valli torti, peab hoolega karbil olevat infot lugema.





Saare Leiva tort Valli



