Uudised

Vähemusrahvused tegid taas teatrit

Esmaspäev, 12. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ann Katarina Meri Esmaspäev, 12. september 2016. Festivali peakorraldaja Nijole Kärner Vananaiste suve Kuressaare Linnateatris avamas. FOTO: Valmar Voolaid Reede õhtul avati Kuressaare Linnateatris Eesti vähemusrahvuste harrastusteatrite festival “Vananaiste suvi”.



Kahepäevane festival toimus tänavu kümnendat korda ning juubeliürituse puhul esines sel aastal esmakordselt ka Saare Vene Selts, kelle õlul oli kogu teatrifestivali korraldamine. Selts astus lavale Neda Neždana ainetel loodud näitetükiga “See, kes avab ukse”, mille lavastas Ellen Teemus.



Festivali peakorraldaja Nijole Kärner ei jõudnud kokku lugeda, kui palju vähemusrahvusi seekordsel festivalil täpselt esindatud oli, kuid tõi välja näiteks venelased, poolakad, ukrainlased, valgevenelased, leedulased ja juudid.



Teatrimaastikul pole keel oluline



Pea kõiki näitetükke mängiti vene keeles, välja arvatud Tšehhovi “Abieluettepanek”, mis toodi vaatajateni eestikeelsena. Kärner meenutas, et päris esimesel festivalil osales ka üks tatari näitetrupp, kelle etendus oli otsast lõpuni tatarikeelne.



“Ma leian, et teatrikeel on universaalne ning teatriga tegelevad inimesed saavad tükist aru keelest olenemata,” märkis festivali peakorraldaja Nijole Kärner Saare Vene Seltsist. “Eelkõige on tegemist väga olulise üritusega, mille puhul ei ole tähtis see, kes on parem või halvem näitleja, vaid just rahvaste ja inimeste ühendamine.”



Pärast pidulikku avamist ning Saare Vene Seltsi esinemist tõi teater-stuudio 16. Komnata Narvast lavale Vitaly Katuntsevi ja Olga Katuntseva lavastatud tüki “Tänu õppetunni eest”.



Laupäeval astusid lavale Maardu, Riia, Tallinna, Rakvere ning Harjumaa harrastusteatrid. Publikule näidati mitmeid põnevaid žanre, alustades “peaaegu draamast” ning lõpetades romantilise komöödiaga. Kahepäevane festival toimus tänavu kümnendat korda ning juubeliürituse puhul esines sel aastal esmakordselt ka Saare Vene Selts, kelle õlul oli kogu teatrifestivali korraldamine. Selts astus lavale Neda Neždana ainetel loodud näitetükiga “See, kes avab ukse”, mille lavastas Ellen Teemus.Festivali peakorraldaja Nijole Kärner ei jõudnud kokku lugeda, kui palju vähemusrahvusi seekordsel festivalil täpselt esindatud oli, kuid tõi välja näiteks venelased, poolakad, ukrainlased, valgevenelased, leedulased ja juudid.Pea kõiki näitetükke mängiti vene keeles, välja arvatud Tšehhovi “Abieluettepanek”, mis toodi vaatajateni eestikeelsena. Kärner meenutas, et päris esimesel festivalil osales ka üks tatari näitetrupp, kelle etendus oli otsast lõpuni tatarikeelne.“Ma leian, et teatrikeel on universaalne ning teatriga tegelevad inimesed saavad tükist aru keelest olenemata,” märkis festivali peakorraldaja Nijole Kärner Saare Vene Seltsist. “Eelkõige on tegemist väga olulise üritusega, mille puhul ei ole tähtis see, kes on parem või halvem näitleja, vaid just rahvaste ja inimeste ühendamine.”Pärast pidulikku avamist ning Saare Vene Seltsi esinemist tõi teater-stuudio 16. Komnata Narvast lavale Vitaly Katuntsevi ja Olga Katuntseva lavastatud tüki “Tänu õppetunni eest”.Laupäeval astusid lavale Maardu, Riia, Tallinna, Rakvere ning Harjumaa harrastusteatrid. Publikule näidati mitmeid põnevaid žanre, alustades “peaaegu draamast” ning lõpetades romantilise komöödiaga.

Veel artikleid samast teemast »