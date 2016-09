Uudised

Väinatammi lustipiknik tõi kohale sadu peolisi

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Esmaspäev, 12. september 2016. Sadakond inimest tulid nii ühest kui teisest Väikese Väina tammi otsast lustipikniku pidama. FOTO: Erik Tüür Kui Kuressaares peeti tänavapiknikku juba kolmandat aastat, siis Väikese väina tammi lustipiknik leidis aset esmakordselt.



Korraldaja Heiki Hanso leidis aga, et tegu on vägeva traditsiooni algusega ning toimunud üritus ei jää kindlasti viimaseks sellelaadseks.



“Ise arvasin, et kena on, kui umbes 10 laudkonda kokku tuleb. Lõpuks oli aga tegemist ligi neljasadat inimest kaasanud üritusega,” oli Hanso külastajate arvukuse peale üllatunud.



“Pärast viimast koosolekut leidsime küll, et tegu saab olema lihtsalt lusti- ja mitte võistupiknikuga, kuid info plaanimuutusest polnud mõnede osalejateni jõudnud ja tuldi ikkagi poolt valima,” muheles korraldaja.



Üritus võttis rahvusvahelised mõõtmed



“Kui aga üldse mingist võistlusmomendist rääkida, siis nii-öelda kestvuspiknikuga said hakkama muhulased, kelle seltskond veel kõige viimasena piknikulauda istuma jäi.”



Hanso sõnul oli üritusel valitsenud meeleolu suurepärane ning tohutult vedas ka sooja ja päikesepaistelise ilmaga. “Patseerisin ka ise laudade vahel ringi, jagades kogemusi ja juttu,” sõnas ta.



“Oli tore näha, et väinatammi uuendamisega seoses oldi väga positiivselt meelestatud ning ei arvatud pessimistlikult, et selle tegevusega on juba ammu hiljaks jäädud ja muuta pole enam midagi.”



Piknikuliste rõõmuks kõlas tammil palju elavat muusikat: kohale olid tulnud kandlemängijad ja kitarristid, mängiti ka viiulit ja akordioni. Laudadelt võis leida erinevaid hõrgutisi, eelkõige aga kuldseid suitsuahvenaid, mille kõrghooaeg parajasti kestab.



Hanso sõnul oli hästi korraldatud ka liiklus, millele aitasid kaasa politsei ning teadlikud ja ettevaatlikud inimesed.



“Üllatuste osaliseks saime nii meie kui möödasõitjad,” tõdes Hanso.



“Näiteks randus väinatammi külge kaheksameetrine jaht, millel olev seltskond rõõmsalt piknikuga ühines ning pärast ka ilma põhja kinni jäämata minema sai. Sellist asja nägid minu silmad küll esimest korda,” rääkis ta.



