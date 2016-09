Uudised

Kena vein 2016 konkursi võitis Raul Schiff Salmelt

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 12. september 2016. Kohviku La Perla ees autasustati konkursi Kena vein 2016 võitjaid. Vasakult Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu, žürii liige Sulev Lind, žürii esimees Allar Viidik ning peaauhinna võitnud Raul Shciff. Foto: Valmar Voolaid Laupäeval hinnati Meie Maa korraldatud konkursi Kena Vein 2016 koduveine ning kuulutati välja parimad. Peaauhind läks ettevõtjale Raul Schiffile.



“Olen kodus veine teinud ligikaudu kolm aastat,” ütles veinivalmistaja Raul Schiff. “Ühelgi konkursil ma varem osalenud pole ja mingeid ootusi auhinnalisele kohale mul samuti ei olnud. Minu konkursil osalemise eesmärgiks oli tagasisidet saada, kõige rohkem huvitas mind see, kuhu ma veinitegemise protsessiga jõudnud olen.”



Kuna sel aastal olid paljud veinitootjad esitanud konkursile mitu veini, otsustas žürii premeerida mitte veini, vaid tootjat. Konkurss toimus teist korda ning sel aastal laekus konkursile 38 veini, neist üks Harku vallast mandrimaalt ning ülejäänud Saare maakonna veinitegijailt.



Schiff esitas konkursile kolm erinevat veini, mille lähteaineks oli õun ning kõigil kolmel veinil oli tähelepanuväärselt iseloomu ning see on ilmselge tõendus, et sada protsenti õunast on võimalik huvitavat, meeldivat ja nauditavat jooki valmistada.



Schiffi sõnul on õun veini tootmiseks Eestis loomulik ja paljusid võimalusi pakkuv lähtevili. Kuna veinivalmistamisest on saanud Schiffile hobi ja teema paelub, on ta uurinud veini tootmise erinevaid tehnoloogiaid ning neid rakendada proovinud. Üks Schiffi konkursivein, Apple Jack ehk Ameerika mõistes calvados, oli valmistatud New Jersey traditsioonidele tugineva tehnoloogiliste võtete abil.



“Lähteainet ma vahetada ei kavatse, õuna õnneks Eestis jätkub,” ütles konkursi võitja. “Kindlasti huvitab mind nö tootearendus. Mul on igasuguseid mõtteid, mida kavatsen tulevikus katsetada, vaatame, kas õnnestub. Pole välistatud, et kunagi saame proovida Salmel toodetud calvadosi.”



Teise koha pälvisid Leena ja Kaupo Sirel ning kolmanda koha Marko Trave. Budampexi eriauhinna sai Priit Tiitsoni rabarberivein.



Rohkem värki, palun



Kuueliikmeline žürii, keda juhtis kunagine Maalehe peatoimetaja ja praegune Hiiu asja ajaja ning ettevõtja Aivar Viidik, hindas kõikvõimalikest toorainetest valmistatud koduveine, nende värvust, selgust, aroomi ning maitset. Žürii rõõmustas, et osalejate hulgas oli uusi tegijaid, aga ka eelmisest aastast silma jäänud veinimeistreid.



Kena vein 2015 konkursi võitja ja selle aastal teise koha omanik Kaupo Sirel ütles Meie Maale, et ka tema peamine konkursil osalemise eesmärk on saada tagasisidet senitehtule: “Auhinnakohta võtan kui märki, et püsin õigel teel ja kursil.”



Kolmetunnise mekutamise käigus andis žürii hinnangu ka veinidele üldiselt. Žürii leidis, et tänavused konkursiveinid kindlasti möödunud aasta tasemele alla ei jäänud, aga hüppelist muutust kvaliteedi suunas polnud samuti kahjuks märgata.



Enamuse tase oli keskmine, osad veinid olid riknenud, aga oli ka silmatorkavaid ja üllatuslikke saavutusi. Asjatundjate arvates oli mitmete veinide puhul kasutatud liialt vett ning mitmete puhul oli suhkruga oskamatult ümber käidud.



“See on igal juhul tore, et inimestel on valdkonna vastu huvi ning kindlasti hindame nende püüdlusi väga kõrgelt,” ütles žürii liige Tanel Eigi. “Minul oleks veinitootjatele soovitus. Veinis olgu rohkem värki. Desinfitseerige anumaid, ärge lahjendage tulemust veega ning kasutage suhkrut mõistlikult.”



Vähem vett võrdub rohkem veini



Sama soovitusega nõustus ka Sulev Lind, kes lisas, et algaja veinitootja võiks lähtuda klassikalisest toorainest. “Eiratakse ka klassikalisi võtteid,” sõnas ta. “Ja marjade, lähteaine, pealt pole mõtet kokku hoida. Algaja ei tohiks olla ka liialt loominguline.”



Parimaid veinitootjaid autasustati tänavapikniku ajal La Perla kohviku ees. Esikoha saanud veinitootja auhinnaks on õhtusöök kahele Pädaste mõisa restoranis Alexander. Teise ja kolmanda koha omanik said auhinnaks restoran La Perla 50 eurose kinkekaardi. Budampexi müügijuht ja žürii liige Sulev Lind premeeris tema meelest kõige huvitavamat veini 1,5 liitrise Proseccoga.



Veinikonkursi žüriisse kuulusid Pädaste restorani Alexander peakokk, 8 korda Michelini tärniga pärjatud Matthias Diether, La Perla restorani omanik William Moschella, veiniajakirja Vine peatoimetaja Tanel Eigi, Budampexi müügijuht ja kodupruulija Sulev Lind, Arensburgi veiniklubi president Märt Käesel ja Meie Maa ajakirjanik Sirli Tooming.







Kümme parimat veini

Õunavein Apple Jack, 2015 Raul Schiff

Õunavein Icewine, tamm, 2014 Raul Schiff

Õunavein Icewine, 2014 Raul Schiff

Õuna-ebaküdoonia vein, 2015 Leena ja Kaupo Sirel

Tamme talu õuna-põldmarja vein, 2013 Marko Trave

Õuna-pihlaka vein, 2014 Leena ja Kaupo Sirel

Õuna-jõhvika vein, 2015 Leena ja Kaupo Sirel

Õuna-pohla vein, 2015 Leena ja Kaupo Sirel

Viinamarjavein, Hassanski sladki, 2015 Madis Tiik, Andruse talu

