MEIE MAA TV: Kuressaare suvelõpupiknikul osales ligikaudu 3000 inimest

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 12. september 2016. Tänavapiknikule tuldi kogu perega, ka kõige väiksemad võeti kaasa. FOTO: Valmar Voolaid Kui esimesel aastal võttis piknikust osa umbes 400 inimest ja möödunud aastal 1500, siis peakorraldaja Terje Nepperi sõnul ja lihtsale rehkendusele tuginedes oli tänavu osalejaid eelmise aasta numbritega kõrvutades rohkem kui tuhande võrra enam.



“Laudu panime üles 300, iga laua taha mahtus vabalt kaheksa inimest, aga paljudes laudas istus inimesi tegelikult rohkem,” rääkis Nepper.



“Kui möödunud aastal oli Lossi tänaval kaks ja kohati kolm rida laudu, siis tänavu oli kolm ja kohati neli rida. Inimesed viibisid ka kohvikutes, nende terrassidel ning liikusid ringi. On tõesti põhjust arvata, et osalejate arv küündib kolme tuhandeni.”









Nepper lisas, et ka korraldusmeeskond oli sel aastal suurem ning kiitis Ergo Oolupit ja mittetulundusühingu Visit Saaremaa tublisid tüdrukuid, kellega koostöö väga hästi sujus. Samuti olid hindamatuks abiks partnerid EBC Ehitus, Saarte Tehnika ning Saare Kaubaveod.



“Näis, et Marju Länik meeldis rahvale ja temal meie üritusel esineda, vahvat meeleolu lõid muidugi Orisssaare puhkpillipoisid “Kuldsed lehtrid” Karlis Saare juhatamisel,” on korraldaja rahul.



