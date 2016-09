Uudised

UUS! Pangal läks ümber kalapaat, majaelanik võitles prügikastivarastega

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. september 2016. Foto on illustratiivne. Laupäeva, 10. septembri varahommikul nägi Kuressaares elav majaomanik, kuidas kaks noormeest tänava ääres tema prügikasti kohalt teisaldasid.



Prügikasti omanik väljus majast, et takistada huligaanide tegevust, mispeale tekkis rüselus. Rüseluse käigus õnnestus omanikul prügikast tagasi saada, kuid vandaalid said jooksu.



Laupäeva õhtul teatati Merevalvekeskusest, et Panga külas läks merel kalapaat ümber. Esialgse info kohaselt leiti kolm merehädalist kohalike poolt üles, kuid neljas mees oli kadunud.



