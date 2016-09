Uudised

UUS! Politsei nädalavahetus: olukord liikluses on murettekitav

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. september 2016. Matis Sikk töökohustuste täitmisel operatsioonis "Kõik puhuvad". FOTO: Valmar Voolaid Politsei teenindas nädalavahetusel 20 väljakutset. Neist enamus olid tavapäraselt seotud joobes isikutega. Kainenema toimetati kaks meest.



"Murettekitav on olukord liikluses, kuna nädalavahetusel tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Neist kolmel juhul oli juhtide seisund selline, mis andis põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks ning kahel juhul alustati väärteomenetlus," nentis Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk.



Kokku kõrvaldati eelmisel nädalal roolist 10 alkoholijoobes mootorsõidukijuhti ning seitse juhtimisõiguseta juhti, mis on Saare maakonna kohta väga halb tulemus.



"Politsei tänab kõiki inimesi, kes on andnud teada joobes juhtidest ning julgustab sellisele käitumisele ka edaspidi. Kogukonnaga koostöös on võitlus roolijoodikluse vastu palju efektiivsem ja nii on võimalik ära hoida raskete tagajärgedega õnnetusi," rõhutas Sikk.



Reede õhtul teatati politseile kohvikust Mosaiik, et seal tülitab üks mees teisi kliente. Politsei toimetas 27-aastase mehe arestikambrisse kainenema.

