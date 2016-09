Uudised

Linnupeletile koguti vastukaja

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. september 2016. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare linnavalitsus rentis kesklinna toidukohtade linnuprobleemi leevendamiseks häälpeleti.



Peleti hakkas tööle 18. juulil ning on üleval 15. septembrini.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et abilinnapea Mart Mäeker käis keskväljaku piirkonna söögikohtades tagasisidet küsimas. Samuti avaldati linnalehes üleskutse anda 9. septembriks häälpeleti toimimise kohta tagasisidet.



"Arvamusi kokku võttes võib öelda, et kohati on linde vähemaks jäänud, kuid osa linde paistab olevat seadme häälega harjunud," selgitas Maripuu, lisades, et seda, kas seadet ka edaspidi kasutatakse, otsustab linnavalitsus järgmisel teisipäeval.

