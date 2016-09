Uudised

Seeneline leiti surnult

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. september 2016. Foto on illustratiivne. Neljapäeval kella 12.34 paiku laekus politseile info, et Pihtla vallast Räimaste külast tee äärest on leitud vägivallatundemärkideta naisterahva surnukeha, kelle kõrval oli kott seentega.



“Surma põhjuste väljaselgitamiseks saadeti surnukeha lahangule,” ütles politsei- ja piirivalveameti ennetus- ja menetlustalituse juht Kaido Vahter, kelle sõnul oli tegemist 1939. aastal sündinud naisterahvaga. Naise leidis juhuslik mööduja. “Surma põhjuste väljaselgitamiseks saadeti surnukeha lahangule,” ütles politsei- ja piirivalveameti ennetus- ja menetlustalituse juht Kaido Vahter, kelle sõnul oli tegemist 1939. aastal sündinud naisterahvaga. Naise leidis juhuslik mööduja.

