Nasvale 11 uut elamukrunti

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. september 2016. Saarte Metsamajanduse OÜ esitas detailplaneeringu algatamise taotluse, mis näeb ette Nasval kahe maaüksuse jagamise 11 elamukrundiks.



“Tulevikuvisioon on meil olemas, kuid sellest on praegu veel vara rääkida,” öeldi portaalile saarlane.ee Saarte Metsamajanduse OÜ-st.



“Ootame ära, kuidas planeeringuga läheb ja siis saab rääkida ka edasistest arengutest. Ei välista, et võtame ka elamute rajamise enda kanda.”



