Presidenti valivad ka Teär ja Undrest

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 10. september 2016. Karl Teär. Kihelkonna vallavolikogu saadab valimiskogusse presidenti valima volikogu esimehe Karl Teäre ja Torgu vallavolikogu selle esimehe Mihkel Undresti.



Teäre kandidatuuri käis välja volikogu aseesimees Rene Reinsoo. Rohkem kandidaate eilsel volikogu istungil valijamehe kohale ei esitatud. “See on loogiline, et volikogu esimees, kes volikogu esindab, võiks ka valimiskogusse minna,” ütles Reinsoo.



Karl Teäre poolt hääletas seitse volikogu liiget üheksast. Kaks volinikku puudusid istungilt.



Torgu vallavolikogu istungil kohal olnud viis liiget hääletasid eile ainsana üles seatud valijamehekandidaadi Mihkel Undresti poolt. Istungilt puudus kaks volikogu liiget.



Valijamehed

Kuressaare: Jaanus Tamkivi, Jaanis Prii

Orissaare: Marili Niits

Leisi: Andrus Kandimaa

Pihtla: Tiit Kaasik

Kihelkonna: Karl Teär

