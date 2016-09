Uudised

Kõrkvere kauplus tähistas suurt juubelit

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Laupäev, 10. september 2016. Kõrkvere kauplus. FOTO: Valmar Voolaid Käesoleval nädalal täitus Pöide vallas tegutseval Kõrkvere kauplusel 80 tegutsemisaastat. Juubelisünnipäeva markeerimiseks tegi pood teisipäeval klientide suud magusaks, pakkudes kõikidele külastajatele torti.



Ka keerulistest aegadest hoolimata on 1936. aastal avatud pood tegutsenud kaheksa kümnendit järjest. “Kauplust pole kunagi pikemaks ajaks suletud ning algusest peale on tegutsetud Saaremaa tarbijate ühistu nime all. Ka nüüd oleme COOP STÜ,” seletas kaupluse juhataja Aave Alas. “Terve aja on Kõrkvere pood varustanud kohalikke toidu- ja esmatarbekaupadega ning jätkame seda traditsiooni ka edaspidi.”



Kõrkvere kauplus on küla ainuke pood. “See tähendab, et kõik elanikud kasutavad ikka valdavalt oma kodupoodi,” viitas Alas truule klientuurile, “kuid sarnaselt paljudele Eesti küladele on ka siin kurvaks tendentsiks põhielanikkonna kahanemine.”



