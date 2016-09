Uudised

Salakaval auk linnas on jäänud märgistuseta

Laupäev, 10. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. september 2016. Ohtlik auk Torni ja Vallimaa tänava nurgal on seal olnud juba ligikaudu aasta. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaares Torni ja Vallimaa tänava nurgal oleva istepingi kõrval muruplatsil asub märgistamata auk.



Pingi juures aega veetnud lapsevanemal jäi neljapäeva õhtul mudilane ühe jalaga rohkem kui poole meetri sügavusse ja umbes 20 cm läbimõõduga auku kinni. Õnneks suuremat traumat peale ehmatuse ja kõhuli kukkumise ei olnud.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et sellest asukohast eemaldati aasta eest sidemast ja ilmselt on auk tekkinud pinnase vajumise tõttu. Augu täitmise korraldab Telia Eesti AS-i hoolduspartner Eltel Networks AS.



Linnavalitsus tänab linnakodanikku probleemile tähelepanu juhtimise eest. Pingi juures aega veetnud lapsevanemal jäi neljapäeva õhtul mudilane ühe jalaga rohkem kui poole meetri sügavusse ja umbes 20 cm läbimõõduga auku kinni. Õnneks suuremat traumat peale ehmatuse ja kõhuli kukkumise ei olnud.Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et sellest asukohast eemaldati aasta eest sidemast ja ilmselt on auk tekkinud pinnase vajumise tõttu. Augu täitmise korraldab Telia Eesti AS-i hoolduspartner Eltel Networks AS.Linnavalitsus tänab linnakodanikku probleemile tähelepanu juhtimise eest.

Veel artikleid samast teemast »