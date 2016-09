Uudised

Mees andis ameti naisele

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. september 2016. Alates 1. septembrist on Laimjala rahvamaja juhataja Inga Rand.



Kuna Laimjala vallavanema Vilmar Rei sõnul hakkasid uued väljakutsed võtma väga palju aega, soovis rahvamaja senine juhataja Mikk Rand ametist loobuda.



“Tema abikaasa Inga Rand on meil varem nii palju abiks olnud, et sobib nüüd seda tööd jätkama,” selgitas Rei.



Kinobuss OÜ eestvedaja Mikk Rand ütles, et tal on juba varemgi olnud ajaga kitsas ning lõpuks tundis ta, et ei jõua Kinobussi tegemiste kõrvalt nii palju panustada kui peaks.



“Kino asjad on kogu aeg täiskoormusega olnud, oli mõistlik ülesanded edasi anda – tuleb uus inimene uute mõtetega,” selgitas Rand.



