Loomakohvik tuleb üheks päevaks (2)

Reede, 09. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 09. september 2016. Endist Loomesuvila maja kutsuvad lemmikloomaomanikud omakeskis nüüd Loomasuvilaks. FOTO: erakogu Saaremaa toidufestivali raames peetakse pühapäeval, 11. septembril õunakohvikute päeva, kus on esindatud ka turvakodu loomakohvik.



Üritusega seoses ootab MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu kõiki huvilisi endisesse Loomesuvilasse, mida nad nüüd kutsuvad hellitavalt Loomasuvilaks, Meie Pere Lemmiku kohvikusse.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlik Piret Mägi kinnitas, et kontseptsioon on sama, mis eelmiselgi aastal. “Meile on lubanud appi tulla ka eelmisel aastal osalenud pontsakas kass Axl ja õhtupoole pidid tulema näitusekoerad, kes samuti osalesid koos omanikega eelmisel aastal,“ selgitas ta.



Loomulikult on kohale oodatud ka külaliste endi lemmikud ning igas eas lapsed. Õues on kiik ja liivakast ning planeeritakse ka lastenurka.



Samuti ei puudu õnneloos. “Auhindu tuleb iga päev juurde. Näiteks on meile toodud juba mitmeid kinkekaarte, käsitööd ja ehteid, loomatarbeid ning muud,“ seletas Mägi.



Auhinnad on saadud kõik annetuste teel ja kõik kohvikus pakutu küpsetatakse heategevuslikus korras – tulu läheb turvakodu toetuseks.



Kui teenindavat personali jätkub, siis võibolla tuleb ka pisike müüginurk erinevate loomatoodete ja -ehetega, see aga selgub kohapeal.



