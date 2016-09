Uudised

Kaitseatašeed külastasid Saaremaad

Reede, 09. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 09. september 2016. Kaido Kaasik. FOTO: Valmar Voolaid Eile kohtus Saare maavanem Kaido Kaasik Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedega ning andis ülevaate maakonna hetkeolukorrast ja arengusuundadest.



Igal aastal korraldab Eesti kaitsevägi kaitseatašeede sügistuuri ning sel korral võeti ette Lääne-Eesti. Maavanem Kaido Kaasik ütles, et kohal olid 15 riigi esindajad, kelle hulgas olid esindatud kõik lähinaabrid. Kaugematest kaitseatašeedest tõi ta välja näiteks Hiina, Valgevene, Nigeeria ja Suurbritannia.



Tunniajasel kohtumisel andis Kaasik kiire ülevaate, millega Saare maakonnas tegeletakse ja mida omavalitsused on korda saatnud. “Andsin ülevaate maakonna majandusest ja kohalikust elust. Paljudel oli arusaam, et Saaremaal on ainult turism ja õlletootmine,“ lausus ta.



“Kui me räägime, et siin on põhiline ka toiduainetööstus ja väikelaevaehitus ning elektroonika tootmine, siis nad on üllatunud, et siin on nii hästi arenenud majandusharud.“



