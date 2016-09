Uudised

Vaarandi kuju on pronksivalus

Reede, 09. september 2016.



Autor: MM Reede, 09. september 2016. Debora Varrandi. Laupäeval, 1. oktoobril avatakse Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeval Laimjala mõisapargis meie armastatud poetessi kuju. Kuju autorid on Simson Seakülast ja Paul Mänd, arhitekt Jüri Irik.



Kuju püstitamise initsiaator on olnud doktor Kaja Sepp.



“Kuju on praegu pronksivalus ja seda teostab Sakus asuv firma Uus Monumentaal. Skulptorid käivad tööd jälgimas,” vihjas Sepp hetkeolukorrale.



Laimjala loodussõprade selts on vastu võtnud kuju modelleeritud osa, mille skulptorid valmistavad enne, kui see pronksi valatakse. Mälestuskuju kujutab endast kaunist noort paljasjalgset Debora Vaarandit.



“Kuju tuuakse kohale vahetult enne avamist ja selle paigaldab sama firma, kes teostab pronksivalu ehk Uus Monumentaal koos skulptorite ja arhitekt Jüri Irikuga,” lisas Sepp.



