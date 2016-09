Uudised

Pihtlast läheb valimiskogusse Tiit Kaasik, Orissaarest Marili Niits

Reede, 09. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 09. september 2016. Marili Niits. Pihtla vallavolikogu valis eile valimiskogusse volikogu esimehe Tiit Kaasiku. Tema kandidatuuri seadis üles volikogu liige Toomas Jalakas. 11-st volikogu liikmest osales eilsel istungil kaheksa, kes kõik hääletasid Kaasiku poolt.



Kaasiku sõnul volikogul kindlat presidendikandidaadi eelistust ei olnud. “Ega me ei tea, kes kõik presidendikandidaadid on. Volikogu võib küll kedagi soosida, aga kui too kandidaat ei pääse teise vooru, tuleb ikkagi oma südametunnistuse järgi hääletada,” tõdes Kaasik.



Orissaare volikogu istungil läks liisu heitmiseks, sest aseesimehe Eevi Männiku seatud Marili Niits ja Maria Kaljuste pakutud Ingrid Holm kogusid kumbki salajasel hääletusel viis häält. Kohal oli kümme volikogu liiget.



Edasi pandi mõlema valijamehe nimed eraldi ümbrikusse. Vallavanem Vello Runthal tõmbas niiöelda liisku ja võttis ümbriku, millesse oli kirjutatud Marili Niitsi nimi.



“Nii minu kui Ingrid Holmi arvamused ühtisid. Mõlemad leidsime, et Siim Kallasel oma afääridega on liiga suured luukered kapis. Olime mõlemad selle poolt, et Marina Kaljurand esitataks valimiskogus presidendikandidaadiks,” ütles Niits. Kaasiku sõnul volikogul kindlat presidendikandidaadi eelistust ei olnud. “Ega me ei tea, kes kõik presidendikandidaadid on. Volikogu võib küll kedagi soosida, aga kui too kandidaat ei pääse teise vooru, tuleb ikkagi oma südametunnistuse järgi hääletada,” tõdes Kaasik.Orissaare volikogu istungil läks liisu heitmiseks, sest aseesimehe Eevi Männiku seatud Marili Niits ja Maria Kaljuste pakutud Ingrid Holm kogusid kumbki salajasel hääletusel viis häält. Kohal oli kümme volikogu liiget.Edasi pandi mõlema valijamehe nimed eraldi ümbrikusse. Vallavanem Vello Runthal tõmbas niiöelda liisku ja võttis ümbriku, millesse oli kirjutatud Marili Niitsi nimi.“Nii minu kui Ingrid Holmi arvamused ühtisid. Mõlemad leidsime, et Siim Kallasel oma afääridega on liiga suured luukered kapis. Olime mõlemad selle poolt, et Marina Kaljurand esitataks valimiskogus presidendikandidaadiks,” ütles Niits.

Veel artikleid samast teemast »