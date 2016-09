Uudised

Turjalt leitud kotkast ei saadud päästa

Reede, 09. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 09. september 2016. FOTO: Manuel Lember Teisipäeval Turja külast leitud merikotkas oli Eesti maaülikooli kliinikusse jõudes sedavõrd kehvas seisus ning vigastatud, et teda ei õnnestunud päästa.



Maaülikooli loomakliiniku veterinaar Madis Leivits ütles, et temani jõudnud merikotkas oli tiivavigastusega ning väga kehvas tervislikus seisus, mistõttu lind tuli eutaneerida.



Vasakul tiival oli oma kätt vaadates alates randmest, kust hakkavad sõrmed, tiivaots puudu. “Sõrmeluude külge kinnitub suurel hulgal olulisi suuri hoosulgi, mis võimaldavad linnul lennata. See kotkas oli ilmselt juba mõnda aega olnud lennuvõimetu ja suure tõenäosusega raipesöömisega end elus hoidnud,“ selgitas ta.



Lisaks kaalus lind vaid 2,8 kg. “Ta oli vana isane lind, kes võinuks kaaluda umbes 4 kg. Polnud tal ka lennulihaseid ja küüned olid kulunud, mis näitab, et ta on pikka aega maapinnal olnud,“ tõdes Leivits.



Külm või inimtegevus



Mis võis vigastuste põhjus olla, on täpselt raske öelda. Hüpoteesina julges veterinaar ühe põhjusena välja käia variandi, et lind on oma tiivaotsa kaotanud tuulegeneraatori tõttu. “Selliseid vigastusi oleme näinud ka varem. Tuuliku tiivalabade ots liigub olenevalt tuule kiirusest kuni 300 km/h või rohkemgi ning need on üpris teravad. Kuna tiivik liigub suurel kiirusel ülevalt alla ja kotkas näeb lennates maad horisontaalselt, siis ta ei märka seda.”



