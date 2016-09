Uudised

Loomaaed kogub taas kõrvitsaid

Reede, 09. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. september 2016. Tallinna loomaaed kutsub taas üles kõrvitsakasvatajaid, et anda oma panus loomaaialoomade toidulaua rikastamisse. Siiski kogutakse tänavu kõrvitsaid teatud mööndusega. Nimelt katkuhirmus on oodatud vaid kõrvitsad, mis kasvasid alal, kuhu metsloomad ei ole pääsenud.



“Me ei võta vastu põlluservas kasvanud kõrvitsaid, kus metsloomadel on olnud ligipääs seoses seagripi ohuga loomaaia loomadele. Samamoodi võib katk tulla heina või inimeste jalanõudega, aga see on praegu kindel asi, mida oma loomade kaitseks teha saame,“ rääkis Tallinna loomaaia vabatahtlik Signe.



