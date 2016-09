Uudised

Geoloog ei suutnud augu teket seletada

Reede, 09. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. september 2016. Ruhnu augul on oma nägu. Foto: ruhnlane.blogspot.com Suveruhnlane Meelis Kaas leidis mõne päeva eest Ruhnust Limo luidete ülemisest otsast müstilise augu, mis on silma järgi hinnates 30 cm lai ja kolm meetrit sügav.



Silinderja augu põhjas on sinna varisenud liiv, paar putukat ja leidja visatud oksake. Eesti geoloogiakeskuses osakonnajuhina töötav Kalle Suuroja tunnistas, et august saadetud piltide põhjal ei suuda ta ära mõistatada, millega on tegu.



“Vaatasin seda huvitavat pilti ega suuda kuidagi siit kaugelt ära mõistatada, millega tegu. Keegi oleks just nagu tihenenud luiteliiva (peab hästi seina) seest midagi (toru, palki) välja tõmmanud. Huvitav on, et miks need seinad nii hästi seisavad!



Küllap see siis mingil moel selle sõjaaegse punkri või muu sellisega seondub,“ sõnas Suuroja.



