UUS! Homme saab viimast päeva veine tuua!

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 08. september 2016. Tänase päeva seisuga oli Meie Maa kuulutuste osakonda toodud juba hulgaliselt kenasid veine. FOTO: Valmar Voolaid Meie Maa koduveinide konkurss “Kena vein 2016“ toimub juba ülehomme. Homme on veel viimane päev tuua oma vein hiljemalt kella 17-ks Meie Maa kuulutuste osakonda. Seekord piisab ühest pudelist.



Kuueliikmeline žürii hindab kõikvõimalikest toorainetest valmistatud koduveine, kuid välja kuulutatakse kolm parimat koduveini. Veinikonkursi žüriid juhib ajakirjanik, kunagine Maalehe peatoimetaja ja praegune Hiiu asja ajaja ning ettevõtja Aivar Viidik.



Veinide hindamine ja degusteerimine toimub kohvikus La Perla.



Esikoha saanud veinile on auhinnaks õhtusöök kahele Pädaste mõisa restoranis Alexander. Teise ja kolmanda koha omanik saavad auhinnaks restorani La Perla 50-eurose kinkekaardi. Budampexi müügijuht ja žürii liige Sulev Lind premeerib tema meelest kõige huvitavamat veini 1,5-liitrise Proseccoga.



