UUS! Kolm õpetajat püüavad tiitlit

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. september 2016. Salme põhikooli õpetaja Merle Lepik koos oma "neljandikega". Õpilased iseloomustavad teda kui ranget, aga samas väga sõbralikku. FOTO: Valmar Voolaid Üleriigilisele aasta õpetaja auhinnagalale "Eestimaa õpib ja tänab" on tänavu kutsutud kolm Saaremaa õpetajat ning saarelt on üles antud ka aasta haridusteo nominent.



Tunnustusüritusel kandideerib põhikooliõpetajate kategoorias SÜG-i bioloogiaõpetaja Inge Vahter, klassiõpetajate hulgas Salme põhikooli algklasside õpetaja, haridustehnoloog, arvuti- ja meediaõpetuse õpetaja Merle Lepik ning KG klassijuhataja ja õppealajuhataja Maidu Varik. Aasta haridusteo nominendiks on SÜG-i korraldatavad Saaremaa miniteatripäevad.



Salme kooli õpetaja Merle Lepiku kohta on öeldud, et ta kasutab hindamismudeleid, mida on ise loonud selleks, et õpilased mõistaksid, mida nad omandavad ja kuidas kujuneb nende hinne.



Innovaatilise õpetajana on tema tundides tähtsal kohal digivahendid. Samuti väärtustab ta tänapäevase kõrval pärimuskultuuri. Tema klassi õppetöö on lõimitud Sõrvega – räägitakse Sõrve murrakus, uuritakse rahvariideid ja mängitakse kohalikke mänge.



Merle Lepik oli nominendiks saamise üle üllatunud, kuna ümberringi on tema meelest teisigi väga häid õpetajaid. “Olen meelitatud ja tore on minna, sest ma pole varem Jõhvis käinud,” sõnas ta.



Juba algklassides Torgu koolis käies oli ta kindel, et soovib saada samasuguseks pedagoogiks kui toonane klassijuhataja Virve Kipper. “Olen püüdnud alati teha asju samamoodi kui tema, aga tänapäevases võtmes,” selgitas ta.



Range, aga sõbralik



Oma karjääri alustas Lepik 1996. aastal Keila algkoolist, siis tuli oma kodukooli, vahetades välja oma kunagise algklassijuhataja. Salme põhikoolis alustas ta 2005. aastal tööd huvijuhina.



“Olen nii õpetaja kui noorsootöötaja, mistõttu võin ka huvijuht olla,” rääkis Lepik, lisades, et südames on ta ikkagi algklassiõpetaja.



Praegu Salme kooli 8. klassis õppiva Marleen Juhandi jaoks oli Merle Lepik 2.–4. klassi juhataja ja nüüd annab meediaõpetust.



“Ta on range, aga samas sõbralik. Oskab olla õpetaja, kes paneb sind ennast kuulama ja hindama,” tõdes ta ja lisas, et Merle Lepiku tundides on lahendatud väga palju põnevaid ülesandeid.



Kädi Õun õpib Merle Lepiku juhatatavas 4. klassis. Ka tema meelest on Merle väga tore õpetaja. “Temaga saab mõnikord nalja ja teeme hästi vahvaid asju. Tahvelarvutites proovime palju erinevaid keskkondi kasutada,” lisas ta.



Kooli huvijuht Mariliis Lazarev peab Merle Lepikut oma mentoriks. “Ta on kolleegide jaoks alati olemas. Pole olemas rumalat küsimust, kui tema juurde lähed,” seletas ta. “Kui tahan ausat arvamust, siis ta ütleb. Merle ei karda otse ja ausalt välja öelda, isegi, kui see teeb haiget.”



Lazarev peab auhinnagalale kutsutud kolleegi innovaatiliseks, sihikindlaks ja loovaks – täpselt selliseks, nagu peaks iga tänapäeva õpetaja olema.



Õpilased hindavad



KG-ga pikki aastaid seotud olnud Maidu Variku kohta on öeldud, et teda hindavad õpilased ülivõrdes. Klassi kui terviku ühtsuse loomise kõrval leiab ta aega tegeleda vajadusel iga õpilasega individuaalselt.



Iga tegevuse või ürituse lõpus analüüsib Varik koos õpilastega, mis olid tugevused ja mida võiks järgmine kord paremini teha.



Samuti oli Maidu Varikul oluline roll KG-le “digipöörde kooli” tiitli saamisel.

SÜG-is õpetav Inge Vahter on pedagoog, kes märkab laste potentsiaali ning suudab neid innustada õppima ja ennast arendama. Samuti peetakse teda õpilasi toetavaks ja julgustavaks õpetajaks. Tema õpilased on aastakümneid vabariiklikel teadustööde konkurssidel väga edukad olnud.



Saaremaa miniteatripäevad on olnud Eesti teatri järelkasvu oluliseks motivaatoriks ning andnud kogemusi nii osalejatele kui korraldajatele. Üritusel annab erinevate valdkondade esindajatest koosnev professionaalne žürii juhendajatele põhjalikku tagasisidet.



