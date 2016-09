Uudised

UUS! Sakla katkufarm lüüakse kohalike toel läikima

Kolmapäev, 07. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. september 2016. Seafarmi lähedalt külast pärit Rando, Mati ja Margus infektsiooniohtu likvideerimas. FOTO: Valmar Voolaid Sigade Aafrika katku infektsiooni tõttu hukati hiljuti Sakla seafarmis kõik loomad ning selleks, et nakkus edasi ei leviks ja oleks võimalus tulevikus farm taas kasutusele võtta, algasid seal eelmisest reedest desinfitseerimistööd.



Valjala vallavanem Aare Martinson ütles, et Tartu firma A.U. Voolikuvabrik OÜ, kes puhastustöid tegema tuli, palus vallalt abi inimeste leidmiseks. Täna alustas kolm meest ning täna lisanduvad veel üks mees ja naine. “Praeguseks on inimesed leitud ja neile jätkub tööd ilmselt paariks nädalaks,” arvas ta.



Valjala valla sotsiaalnõunik Kairi Nuut ütles, et inimeste leidmiseks oli neil vähe aega, kuid nad leiti. “Tunneme oma valla inimesi hästi ja teame, kes võiks appi tulla. Seega küsisime, kas nad seda tööd tahaksid teha,” lisas ta.



Farmi lähedal elav pensionär Mati, kes täna puhastustöödega alustas, ütles, et töö pole raske. “Aega just ei olnud üle, aga vallal oli abi väga vaja,” seletas ta.



A.U. Voolikuvabrik OÜ juhatuse liige Arvi Uiga ütles, et nemad said töödega nädal hiljem alustada, sest likvideerisid enne seda mandril ühte nakkuskollet. “Eelmisel reedel alustasime oma töötajatega neljakesi ja täna liitusid esimesed kohalikud,” rääkis ta.



Naisterahvas hakkab veidi kergemaid kohti puhastama. “Puhastab kontori poolt, uksi ja elektrikilpe, kuhu survepesuriga ligi ei pääse – seal on ikka õrna naisekätt tarvis,” sõnas ta.



Sigala plaanitakse nii puhtaks teha, et kui keegi valge salvrätiga tuleb, ei tohiks ka see mustaks saada. Kõigepealt puhastatakse seasulud, kogu sisemine inventar ning nurkadesse ja servadesse jäänud sõnnik. “Igapäevase puhastamise käigus tõmbavad talitajad suure läga ära, aga nuka taha jääb ju ikka midagi,” tõdes Uiga.



Aeg tegi karuteene



Töö teeb raskemaks asjaolu, et sõnnik ja läga on saanud vahepeal kuivada ja puhastamiseks tuleb mitmeid kohti leotada. Põrandad, seinad, sõimed, laed pestakse kõik puhtaks ja siis põrandaalune lägasüsteem.



“Seal on umbes poole meetri sügavused lägavannid, mis normaalolukorras on äravooluga,” selgitas ta.



“Kuna see on seisnud ja settinud, siis ega ta ei taha kuhugi vabatahtlikult minna. Peame üsna palju trasse läbi pesema ja veel survepesuriga aitama.”



Instruktsiooni järgi peaks 42 päeva jooksul bakter lägahoidlas surema. “Kõik need pesuained ja kloor lähevad ju ka sinna. Kui mina põllumees oleksin, siis seda kloori ja keemiat täis kogust küll oma põllule ei tahaks laotada. Viirust ma ei kardaks, sest desoainete kogus, mis me laudapõrandatele maha lobistame, on muljetavaldav,” vastas Uiga küsimusele, mis saab lägahoidlas olevast massist, mida normaaltingimustes sügisel põldudele laotatakse.



Kokku läheb Uiga arvates puhastustöödega umbes 15 päeva. “Instruktsioonid ütlevad, et kui laut on ära pestud ja desotatud, peab ta seitse päeva kuivama. Seejärel tuleb teine ring teha, mis peseb esimese pesuaine ja muud jäägid ning tehakse teine deso,” selgitas ta. Valjala vallavanem Aare Martinson ütles, et Tartu firma A.U. Voolikuvabrik OÜ, kes puhastustöid tegema tuli, palus vallalt abi inimeste leidmiseks. Täna alustas kolm meest ning täna lisanduvad veel üks mees ja naine. “Praeguseks on inimesed leitud ja neile jätkub tööd ilmselt paariks nädalaks,” arvas ta.Valjala valla sotsiaalnõunik Kairi Nuut ütles, et inimeste leidmiseks oli neil vähe aega, kuid nad leiti. “Tunneme oma valla inimesi hästi ja teame, kes võiks appi tulla. Seega küsisime, kas nad seda tööd tahaksid teha,” lisas ta.Farmi lähedal elav pensionär Mati, kes täna puhastustöödega alustas, ütles, et töö pole raske. “Aega just ei olnud üle, aga vallal oli abi väga vaja,” seletas ta.A.U. Voolikuvabrik OÜ juhatuse liige Arvi Uiga ütles, et nemad said töödega nädal hiljem alustada, sest likvideerisid enne seda mandril ühte nakkuskollet. “Eelmisel reedel alustasime oma töötajatega neljakesi ja täna liitusid esimesed kohalikud,” rääkis ta.Naisterahvas hakkab veidi kergemaid kohti puhastama. “Puhastab kontori poolt, uksi ja elektrikilpe, kuhu survepesuriga ligi ei pääse – seal on ikka õrna naisekätt tarvis,” sõnas ta.Sigala plaanitakse nii puhtaks teha, et kui keegi valge salvrätiga tuleb, ei tohiks ka see mustaks saada. Kõigepealt puhastatakse seasulud, kogu sisemine inventar ning nurkadesse ja servadesse jäänud sõnnik. “Igapäevase puhastamise käigus tõmbavad talitajad suure läga ära, aga nuka taha jääb ju ikka midagi,” tõdes Uiga.Töö teeb raskemaks asjaolu, et sõnnik ja läga on saanud vahepeal kuivada ja puhastamiseks tuleb mitmeid kohti leotada. Põrandad, seinad, sõimed, laed pestakse kõik puhtaks ja siis põrandaalune lägasüsteem.“Seal on umbes poole meetri sügavused lägavannid, mis normaalolukorras on äravooluga,” selgitas ta.“Kuna see on seisnud ja settinud, siis ega ta ei taha kuhugi vabatahtlikult minna. Peame üsna palju trasse läbi pesema ja veel survepesuriga aitama.”Instruktsiooni järgi peaks 42 päeva jooksul bakter lägahoidlas surema. “Kõik need pesuained ja kloor lähevad ju ka sinna. Kui mina põllumees oleksin, siis seda kloori ja keemiat täis kogust küll oma põllule ei tahaks laotada. Viirust ma ei kardaks, sest desoainete kogus, mis me laudapõrandatele maha lobistame, on muljetavaldav,” vastas Uiga küsimusele, mis saab lägahoidlas olevast massist, mida normaaltingimustes sügisel põldudele laotatakse.Kokku läheb Uiga arvates puhastustöödega umbes 15 päeva. “Instruktsioonid ütlevad, et kui laut on ära pestud ja desotatud, peab ta seitse päeva kuivama. Seejärel tuleb teine ring teha, mis peseb esimese pesuaine ja muud jäägid ning tehakse teine deso,” selgitas ta.

Veel artikleid samast teemast »