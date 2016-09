Uudised

Uppunud Läti jaht võib veest välja pääseda

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. september 2016. Ööl vastu 13. augustit Kaunispe sadamast 13,5 meremiili kaugusel hukkunud lätlaste jaht on tuvastatud ning laupäeval minnakse koos Mõntu sadama omaniku Mihkel Undrestiga vaatama, kas alust õnnestub veest välja tuua.



Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik ütles, et jahi otsiti ka 20. augustil Saaremaa rannavetest Oleg Sõnajala helikopteriga. Toona aga ei leitud paraku midagi. Veeteede amet leidis kirjeldusele vastava aluse augusti lõpus merepõhjast.



La Rouge omanik Arnis Krauklis soovib jätkuvalt jahti merepõhjast üles tuua ning võttis eelmisel nädalal ühendust Mihkel Undrestiga, kes teda selles aitaks. Omanik ise tuleb koos sõpradega nädalavahetuseks Saaremaale, et teada saada, millised vigastused alusel on. “Ma ei tea, kas ülestõstmine on võimalik, aga loodame,” sõnas Krauklis lootusrikkalt.



Mihkel Undrest ütles, et laupäeval soovitakse kõigepealt minna luurele ning lasta tuukril jahi olukorda uurida. “Lastakse alla tuuker, kes vaatab, mis asendis alus on. See info, mis meil praegu on, ei võimalda kaugeleulatuvamaid plaane teha,” tõdes ta. “Kui kõik on sellises olukorras, et lätlastel on õnne, siis me proovime seda laeva samal päeval tasakesi tõsta.”



Põhilised tegurid, mis aluse ülestõstmisel rolli mängivad, on Undresti sõnul esiteks ilm ning lisaks peab õnne olema. “Ilm mängib muidugi olulisimat rolli, et saab rahulikult seista ja mehed tööd teha. Kui kõik see on sobiv, siis on õnne ka vaja,” rõhutas Undrest, lisades, et jaht on 52 meetri sügavusel.



Sellest, mis asendis jaht on, oleneb, kui suured on kahjustused. “Kui ta seisab põhja peal nagu praegu pilt näitab, siis on kahjustused väiksemad ning saab üles tõsta,” selgitas Undrest, kelle sõnul on olemas võimalus jaht tervelt välja tuua, sest see pole kuigi pikalt vee all olnud. “On ka vanemaid asju vee alt üles tõstetud.”



Undresti sõnul on omaniku emotsioonid kõrgel. "Omanik elab seda väga üle, aga teeme kõik, mis suudame. Loodame, et inimesel on võimalik ka tulevikus selle jahiga sõita," lisas ta.

