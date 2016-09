Uudised

Seenenäitus jääb ära

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. september 2016. FOTO: Valmar Voolaid Hoolimata heast seeneaastast jääb sel aastal traditsiooniline seenenäitus Saaremaa Muuseumis siiski ära. Samas saavad huvilised osaleda seenelkäigul koos Sirje Azaroviga (pildil) sel pühapäeval.



Menukat seenenäitust Kuressaare linnuse peakorrusel on alates 1978. aastast vedanud bioloog Sirje Azarov. Reeglina on väljapanekut näha saanud parematel saagiaastatel.



Eksponeerimise tarvis määratud liikide arv on Kuressaare linnuses toimunud näitustel kõikunud 61 (1989) ja 135 (2008) vahel.



Seenelkäigule koos Sirje Azaroviga siirdutakse pühapäeval kell 10 bussijaamatagusest parklast ning liigutakse Suure Tõllu kerisekivi ümbruse metsadesse. Päev lõpetatakse Pidula külaseltsi esimehe Kersti Vaga koduhoovis seenesousti maitstes.



Huvilistel palutakse registreeruda saarekodukant@gmail.com aadressil või helistades Reet Viirale numbril 551 7502. Samuti soovitatakse endal seenenuga ja korv kaasa võtta. Menukat seenenäitust Kuressaare linnuse peakorrusel on alates 1978. aastast vedanud bioloog Sirje Azarov. Reeglina on väljapanekut näha saanud parematel saagiaastatel.Eksponeerimise tarvis määratud liikide arv on Kuressaare linnuses toimunud näitustel kõikunud 61 (1989) ja 135 (2008) vahel.Seenelkäigule koos Sirje Azaroviga siirdutakse pühapäeval kell 10 bussijaamatagusest parklast ning liigutakse Suure Tõllu kerisekivi ümbruse metsadesse. Päev lõpetatakse Pidula külaseltsi esimehe Kersti Vaga koduhoovis seenesousti maitstes.Huvilistel palutakse registreeruda saarekodukant@gmail.com aadressil või helistades Reet Viirale numbril 551 7502. Samuti soovitatakse endal seenenuga ja korv kaasa võtta.

Veel artikleid samast teemast »