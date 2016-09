Uudised

Jahimees: ma ei tea, kuidas neid sigu kütitakse

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. september 2016. Andrus Sepa sõnul on situatsioon uus, kuna varitsuskohti on poole vähem. FOTO: Tambe Allik Keskkonnaamet kehtestas sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikud küttimismahud seitsmes maakonnas, sealhulgas Saaremaal. Saare jahimeestel tuleb küttida vähemalt 4400 metssiga. 1. augusti seisuga on kütitud 1505 looma.



“Ma ei tea, kuidas neid sigu kütitakse. Meil on nüüd poole vähem varitsuskohti. Situatsioon on uus. Täna (eile – toim) tuleb kokku Laugi jahiseltsi juhatus ja me hakkame oma olukorda arutama. Keeruline on. Aga jahimehed on kuulekad ja me täidame seadusi,“ rääkis Laugi jahiseltsi esimees Andrus Sepp.



Möödunud aastal küttis Laugi jahiselts üle 529. Kohustuslik küttimismaht oli 307. Sel aastal on kohustuslik number 289.



“Võib-olla kütime oma numbrid täis, aga ma arvan, et mitmel jahiseltsil, kellele pandi kohustus suuremaks kui oli möödunud aastal, võib probleeme tulla. Meil on palju aktiivseid liikmeid,“ sõnas ta.



Saaremaa jahimeeste seltsi tegevjuhi Ive Kuninga sõnul tuleb arvestada sellega, et möödunud aastal kütiti suur hulk metssigu juba ära, sigade Aafrika katku hirmus sealjuures ka suur hulk emiseid.



“See jätab kindlasti oma jälje ulukite arvukusele. Ei oska prognoosida. Võime numbri täis saada, aga võime ka mitte,“ arutles Kuningas. Tema sõnul on raskendav asjaolu see, et keskkonnaameti käskkirjaga vähendati jahipiirkonnas asuvaid lisasöötmiskohti. Neid on lubatud üks 1000 ha kohta. Varem piirmäära ei olnud.



Kuningas tõdes siiski, et hirm ei ole liialt suur, sest aeg, mil enamasti rohkem sigu kütitakse, on alles tulemas.



“Enamik sigu kütitakse ajujahi käigus. Suur jahihooaeg algab esimesest oktoobrist, mil hakkab ühisjahtide aeg. Aga kui sigu metsas ei ole, siis ei ole midagi küttida. See on see probleem,“ rääkis Kuningas.



Salme jahiseltsi kohustuslik küttimismaht oli möödunud aastal 198 siga, tänavu on see arv 344.



Salme jahiseltsi Lõmala pealik Vallen Aug tõdes, et möödunud aastal lasti ka 300 sea ringis, kuid etteantud küttimismaht tegi teda murelikuks eelkõige seepärast, et nad on pidanud lisasöötmiskohti vähendama enam kui poole võrra.



“Jahimehena ma ütlen, et see number on suur ja kava on raske täita. Meie eripära on see, et meil on põllumaad vähe ning palju on roostikku ja pehmet ala. Kui loomi sööta ei tohi, siis on neid loomi raske kuhugi välja meelitada,“ rääkis Aug.



Seni on lastud umbes 100 siga. Et lasta on veel 244 ja kalendriaasta lõpp juba paistab, on etteantud number murettekitavalt suur.



“Endine põllumajandusminister Tiit Tammsaar ütles, et jahimehest on lihunik tehtud. Selles mõttes on tal täiesti õigus,“ sõnas Aug.



Lisaks kehtestas keskkonnaamet kõigis jahipiirkondades kohustusliku metssigade küttimisstruktuuri. Kütitavate kesikute ja täiskasvanud isendite seas peab olema vähemalt 50% emiseid. Soovituslik on küttida kogumahust 50% põrsaid.



“Jahimehed on viimased kolm-neli aastat küttinud sigu nii palju, kui kätte saavad. Võib igasuguseid numbreid ette kirjutada, aga kuidas loodus annab, nii on,“ lisas Andrus Sepp Laugi jahiseltsist. Jahimeestele ei ole tulnud värskeid teateid surnud metssigadest. “Ma ei tea, kuidas neid sigu kütitakse. Meil on nüüd poole vähem varitsuskohti. Situatsioon on uus. Täna (eile – toim) tuleb kokku Laugi jahiseltsi juhatus ja me hakkame oma olukorda arutama. Keeruline on. Aga jahimehed on kuulekad ja me täidame seadusi,“ rääkis Laugi jahiseltsi esimees Andrus Sepp.Möödunud aastal küttis Laugi jahiselts üle 529. Kohustuslik küttimismaht oli 307. Sel aastal on kohustuslik number 289.“Võib-olla kütime oma numbrid täis, aga ma arvan, et mitmel jahiseltsil, kellele pandi kohustus suuremaks kui oli möödunud aastal, võib probleeme tulla. Meil on palju aktiivseid liikmeid,“ sõnas ta.Saaremaa jahimeeste seltsi tegevjuhi Ive Kuninga sõnul tuleb arvestada sellega, et möödunud aastal kütiti suur hulk metssigu juba ära, sigade Aafrika katku hirmus sealjuures ka suur hulk emiseid.“See jätab kindlasti oma jälje ulukite arvukusele. Ei oska prognoosida. Võime numbri täis saada, aga võime ka mitte,“ arutles Kuningas. Tema sõnul on raskendav asjaolu see, et keskkonnaameti käskkirjaga vähendati jahipiirkonnas asuvaid lisasöötmiskohti. Neid on lubatud üks 1000 ha kohta. Varem piirmäära ei olnud.Kuningas tõdes siiski, et hirm ei ole liialt suur, sest aeg, mil enamasti rohkem sigu kütitakse, on alles tulemas.“Enamik sigu kütitakse ajujahi käigus. Suur jahihooaeg algab esimesest oktoobrist, mil hakkab ühisjahtide aeg. Aga kui sigu metsas ei ole, siis ei ole midagi küttida. See on see probleem,“ rääkis Kuningas.Salme jahiseltsi kohustuslik küttimismaht oli möödunud aastal 198 siga, tänavu on see arv 344.Salme jahiseltsi Lõmala pealik Vallen Aug tõdes, et möödunud aastal lasti ka 300 sea ringis, kuid etteantud küttimismaht tegi teda murelikuks eelkõige seepärast, et nad on pidanud lisasöötmiskohti vähendama enam kui poole võrra.“Jahimehena ma ütlen, et see number on suur ja kava on raske täita. Meie eripära on see, et meil on põllumaad vähe ning palju on roostikku ja pehmet ala. Kui loomi sööta ei tohi, siis on neid loomi raske kuhugi välja meelitada,“ rääkis Aug.Seni on lastud umbes 100 siga. Et lasta on veel 244 ja kalendriaasta lõpp juba paistab, on etteantud number murettekitavalt suur.“Endine põllumajandusminister Tiit Tammsaar ütles, et jahimehest on lihunik tehtud. Selles mõttes on tal täiesti õigus,“ sõnas Aug.Lisaks kehtestas keskkonnaamet kõigis jahipiirkondades kohustusliku metssigade küttimisstruktuuri. Kütitavate kesikute ja täiskasvanud isendite seas peab olema vähemalt 50% emiseid. Soovituslik on küttida kogumahust 50% põrsaid.“Jahimehed on viimased kolm-neli aastat küttinud sigu nii palju, kui kätte saavad. Võib igasuguseid numbreid ette kirjutada, aga kuidas loodus annab, nii on,“ lisas Andrus Sepp Laugi jahiseltsist. Jahimeestele ei ole tulnud värskeid teateid surnud metssigadest.

Veel artikleid samast teemast »