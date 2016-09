Uudised

Tuba, mis võiks tuua rahu

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 08. september 2016. Esiplaanil selgitusi jagamas harmooniatoa idee autor Piret Tenno, peeglist paistavad linnavalitsuse lastekaitse spetsialist Katrin Keso-Vares (seisab), õppenõustaja Maret Metsamaa ja linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu. Foto: Valmar Voolaid Eile avati Kuressaare gümnaasiumis harmooniatuba. Idee eestvedaja oli kooli sotsiaalpedagoog ja tugikeskuse Amare juhataja Piret Tenno.



“Kui aasta tagasi siia majja tööle tulin, jäi mulle silma palju rahutuid hingi suures majas ja kuna mulle näidati üht vaba ruumi, kunagist õnnetuba, siis tekkis mul harmooniatoa mõte,” meenutas Piret Tenno.



Selleks, et elus hakkama saada, on vaja leida rahu ja tasakaal kõigepealt iseendas. Harmooniatoa ideega tulid Tenno sõnul rõõmsasti kaasa paljud hakkajad inimesed.



Esimesed 162 eurot toa sisustamiseks koguti näiteks kooli jõululaada loteriiga, kuhu õpetajad oma asju annetasid.



Kõigisse koolidesse



Tenno tänas kõiki kaasamõtlejaid ja abistajaid. Kooli direktor Toomas Takkis nimetas tuba toredaks asjaks ja soovis jätkuvaid ideid.



Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja ning lionsite esindaja Raivo Peeters nimetas, et kõigis maakonna 20 koolis võiks olla selline tuba, aga nüüd on see vähemalt ühel kolmandikul maakonna õpilastest.



Varem KG-s kaplan olnud, praegune linnavalitsuse lastekaitse spetsialist Katrin Keso-Vares meenutas, et tema tõi kunagisse õnnetuppa südamepuistamise diivani ja see oli õpilastele rahunemise koht.



“See ruum on näinud väga palju emotsioone, aga tundus, et kõik, kes siin käisid, lahkusid sellest toast pisut õnnelikumana,” meenutas Keso-Vares.

Uues toas on mõnusad kott-toolid, voolav vesi, televiisor ja igale kuulajale kõrvaklapid.



“Olime teadlikud, kui palju taolised toad mujal maksma on läinud, aga meie harmooniatuba on näide sellest, et kui tahta, saab palju ära teha ka 3000 euroga,” rõhutas Tenno.



Praegusesse harmooniatuppa siiski iga õpilane ise minna ei saa. Töö selles toas toimub kas logopeedi või sotsiaalpedagoogi juhendamisel ning koos kuulatakse tekste, arutatakse, loetakse.



