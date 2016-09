Uudised

Saaremaa turbatootja plaanib hakata rabasid taastama

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. september 2016. Kuumi raba turbatootmisala. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa turbatootja OÜ MV Turvas esitas keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonile taotlused väljastada Saikla, Piilasoo ja Kuumi turbatootmisaladele korrastamistingimused. Seega muudetaks Saaremaal esmakordselt turbatootmisalad taas looduslikeks märgaladeks.



OÜ MV Turvas tegevdirektori Urmas Sillavee sõnul lõpevad ettevõttele väljastatud maavara kaevandamise load 2019. aastal, mistõttu on oluline hinnata markšeidermõõdistamistega, kui palju kaevandatavat varu veel alles on ning kuidas hakkab välja nägema ammendatud turbatootmisalade korrastamine lähitulevikus.



Olenevalt kaevandatava varu kogustest on võimalik kaevandamise lube pikendada, kuid sellegi poolest on juba praegu mõistlik koostada korrastamisprojektid.



Taastuva soo tekkimise jaoks on vaja jätta taimestiku juurdumiseks optimaalne jääkvaru kiht, mille paksus määratakse projekteerimise käigus. Samuti on oluline tagada sobiv veerežiim.



Saarel turvast jagub



“Praegused äravoolud suletakse, et ala saaks taas soostuda. Lisaks tuleb turbasambla fragmente mööda märgala laiali laotada, see soodustab turbasammalde edasist levikut,” selgitas Sillavee.



Kui kasutusel olevates kolmes turbatootmisalas tööd lõpetatakse, ei pea firma mitte mandrile kolima, vaid tagala on olemas. “Siin on veel alasid, mis on eelmise valitsuse ajal maha jäetud. Need saab ka kasutusele võtta,” kinnitas Sillavee.



Kuna keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse kohaselt on suurema kui 25 hektari suuruse alaga pealmaakaevandamise lõpetamisel kohustuslik keskkonnamõju hindamine (KHM), algatas keskkonnaamet kolm KMH-d.



“Korrastamisprojektid ja keskkonnamõju hindamise aruanded koostatakse paralleelselt, et KMH aruannete koostamisel oleks võimalik kasutada projekteerimisel kasutatavaid tehnilisi andmeid ning omakorda projektide koostamisel KMH ekspertrühma liikmete ettepanekuid,” selgitas OÜ Inseneribüroo Steiger keskkonnaekspert Aadu Niidas.



Korrastamisprojektide lõplik valmimine sõltub KMH aruannete heakskiitmise otsustest, kuna hindamiste tulemuste põhjal määrab keskkonnaamet vajaduse korral OÜ-le MV Turvas turbatootmisalade korrastamiseks keskkonnanõuded.



Projektide koostamiseks väljastas keskkonnaamet arendajale tingimused, kus ühe tingimuse kohaselt korrastatakse turbatootmisalad taastuvateks soodeks, mis on märgitud korrastamissuunana juba maavara kaevandamise lubadele.



