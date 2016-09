Uudised

Ruhnlane avastas veidra augu (1)

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. september 2016. Silma järgi hinnates on silindrikujuline auk 30 cm lai ja kolm meetrit sügav. Foto: ruhnlane.blogspot.com Suveruhnlane Meelis Kaas leidis mõne päeva eest Ruhnust Limo luidete ülemisest otsast müstilise augu, mis on silma järgi hinnates 30 cm lai ja kolm meetrit sügav.



“See on täiesti silinderjas auk, põhjas sinna varisenud liiv, paar putukat ja leidja visatud oksake,” kirjutas Kaarel Lauk Ruhnu blogis.



Ta püüdis ka geoloogide arvamust teada saada, nagu Meie Maagi, kuid vastuseid eile tööpäeva lõpuks veel ei olnud.



Tühimik all pool?



“See on täiesti müstika. Siin peaks asjatundja kohale tulema. Meri peseb peenema liiva kaldale ja tuuled kannavad sellest veel peenema luidetesse. See auk on seal luite harja otsas hinnanguliselt 15 m kõrgusel merepinnast. Seal ei saa olla ka allikalisi nähtusi või olulist vee liikumist. See auk on umbes 150 meetrit merest,” rääkis Lauk.



Ta pakkus, et tegu ei saa olla äikesega, sest rohutuust augu kõrval pole kõrbenud. Samuti ei saa liiv kuhugi vajuda, kui tal ei ole ruumi vajuda.



“All peab olema mingi tühimik. Looduslikku tühimikku on seal väga raske oletada, tõesti. Ega meie ei tea, Esimese maailmasõja ajal võibolla kaevati seal mingeid asju ja võibolla Teise maailmasõja ajal kaevati ka midagi,” arutles Lauk.



Geoloogid hindavad



Mees tõdes, et igal juhul tuleks päästeametil auk markeerida ja vajadusel kinni ajada, sest väiksem laps kukub auku vabalt sisse ja see võib kurvalt lõppeda.



Ruhnu päästekomando pealik Heiki Kukk ütles, et on paar päeva saarelt ära olnud ja toimuvaga väga täpselt kursis ei ole, kuid kinnitas, et auku kindlasti enne kinni ei lükata, kui geoloogid on kohapeal käinud. Vajadusel tõmmatakse sellele ümber ohutuslindid.



