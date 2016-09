Uudised

Saaremaa EKRE juht astus üles Pealtnägijas

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. september 2016. Maria Kaljuste. FOTO: Valmar Voolaid Eile oli eetris selle hooaja esimene “Pealtnägija”, kus saate üheks külaliseks oli EKRE Saaremaa juht Maria Kaljuste, kelle rahvusvaheline tähelend Euroopa islami- ja immigratsioonivastaste seas on kodumaal jäänud märkamata.



Nelja lapse ema juhib ökotalu, dolomiidikaevandust ja valiti mullu Eesti parimaks naisväikeettevõtjaks. Psühholoogi haridusega naine tegeleb ka perevägivalla ohvrite nõustamisega. Selle kõrval on temast saanud Euroopa islami- ja immigratsioonivastaste tõusev täht. Kevadel valiti 43-aastane Orissaare valla pereema 24 riigi rahvuslasi ühendava organisatsiooni Fortress Europe ehk Euroopa Kindlus üheks juhiks.



Kaljuste tunnistas, et tema meelest ei ole tänapäeva poliitikas poliitkorrektsusel üldse kohta, inimene peabki rääkima asjadest nii nagu need on.



Saates rõhutas Kaljuste, et peab fundamentaalset islamit ohuks ja arvab, et selline kontrollimatu massiimmigratsioon, nagu praegu on päevakorras, ei peaks olema mingisugune igameheõigus.



Asi on tõsine



“Tegelikult on asi väga tõsine, sest sellel hetkel, kui hakkavad ilmnema radikaalse islami tunnused, on seal midagi sellist, mis on meie jaoks arusaamatu ja täiesti vastuvõetamatu. Sellega kaasnevad automaatselt kõik radikaalse islami märgid. Kui mees sunnib naist kandma maani burkat, kui selles kohas on teemana tõstatatud naiste ümberlõikamine, siis täpselt samas paralleelis asub ka näiteks enesetapupommitamine. Nii et jah, need asjad on võrdsustatavad ja kui esineb üks, siis tuleb karta ka teist,” rääkis Kaljuste “Pealtnägijas”.



Kaljuste tõdes, et kui vastased nimetavad teda fašistiks, on see tema jaoks ebameeldiv, kuna näitab vastaste rumalust.



“Meil ongi pikas perspektiivis tajutav suur oht, mis muudab meie kultuurilisi arusaamisi, meie igapäeva eksistentsi. Need on asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata. Mulle ei meeldiks sõdida, aga ma arvan, et täna peaksin valmistuma selle mõttega arvestama. Et minu lapsed ei peaks seda tegema,” rääkis naine.

Psühholoogina tõdes ta, et ei vihka kedagi, kuid tahab, et laste tulevik säiliks turvalisena.



Kaljuste tunnistas saates, et nende tegevus on toonud kaasa tähelepanu erinevatelt jõuametitelt ja ka rünnakuid tema kui isiku vastu.



“Mind on füüsiliselt rünnanud inimene, kellele ei meeldinud ühel konkreetsel kongressil minu välja öeldud sõnum. Ta ei olnud minuga nõus, aga ta ei argumenteerinud oma mittenõusolekut, vaid üritas mulle füüsiliselt viga teha,” rääkis Kaljuste. Nelja lapse ema juhib ökotalu, dolomiidikaevandust ja valiti mullu Eesti parimaks naisväikeettevõtjaks. Psühholoogi haridusega naine tegeleb ka perevägivalla ohvrite nõustamisega. Selle kõrval on temast saanud Euroopa islami- ja immigratsioonivastaste tõusev täht. Kevadel valiti 43-aastane Orissaare valla pereema 24 riigi rahvuslasi ühendava organisatsiooni Fortress Europe ehk Euroopa Kindlus üheks juhiks.Kaljuste tunnistas, et tema meelest ei ole tänapäeva poliitikas poliitkorrektsusel üldse kohta, inimene peabki rääkima asjadest nii nagu need on.Saates rõhutas Kaljuste, et peab fundamentaalset islamit ohuks ja arvab, et selline kontrollimatu massiimmigratsioon, nagu praegu on päevakorras, ei peaks olema mingisugune igameheõigus.“Tegelikult on asi väga tõsine, sest sellel hetkel, kui hakkavad ilmnema radikaalse islami tunnused, on seal midagi sellist, mis on meie jaoks arusaamatu ja täiesti vastuvõetamatu. Sellega kaasnevad automaatselt kõik radikaalse islami märgid. Kui mees sunnib naist kandma maani burkat, kui selles kohas on teemana tõstatatud naiste ümberlõikamine, siis täpselt samas paralleelis asub ka näiteks enesetapupommitamine. Nii et jah, need asjad on võrdsustatavad ja kui esineb üks, siis tuleb karta ka teist,” rääkis Kaljuste “Pealtnägijas”.Kaljuste tõdes, et kui vastased nimetavad teda fašistiks, on see tema jaoks ebameeldiv, kuna näitab vastaste rumalust.“Meil ongi pikas perspektiivis tajutav suur oht, mis muudab meie kultuurilisi arusaamisi, meie igapäeva eksistentsi. Need on asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata. Mulle ei meeldiks sõdida, aga ma arvan, et täna peaksin valmistuma selle mõttega arvestama. Et minu lapsed ei peaks seda tegema,” rääkis naine.Psühholoogina tõdes ta, et ei vihka kedagi, kuid tahab, et laste tulevik säiliks turvalisena.Kaljuste tunnistas saates, et nende tegevus on toonud kaasa tähelepanu erinevatelt jõuametitelt ja ka rünnakuid tema kui isiku vastu.“Mind on füüsiliselt rünnanud inimene, kellele ei meeldinud ühel konkreetsel kongressil minu välja öeldud sõnum. Ta ei olnud minuga nõus, aga ta ei argumenteerinud oma mittenõusolekut, vaid üritas mulle füüsiliselt viga teha,” rääkis Kaljuste.

Veel artikleid samast teemast »