Uudised

Pöide tõttu võib saar jääda ilma viiest miljonist

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 08. september 2016. Andres Hanso. Juhul, kui Pöide jätkab sama joont nagu seni ega kavatse ühtse omavalitsuse moodustamise nimel ühinemisläbirääkimistega kaasa minna, jääb tulevane Saaremaa vald ilma viie miljoni suurusest ühinemistoetusest.



Lisaks Saaremaa valla strateegilistele eelistele on vabariigi valitsus maakondliku ühinemise korral lubanud ühinejaid premeerida viie miljoni eurose investeeringutoetusega. Selle tõi välja viimasel ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolekul seda juhatanud Kuressaare linnapea Madis Kallas.



Juhtkomisjoni liikmed olid seisukohal, et juhul, kui Pöide vallavolikogu otsustab ühinemisläbirääkimistega ühineda, siis ei näe nad põhjust, miks peaks mõni volikogu selle vastu olema. Vastavalt haldusreformi seadusele on läbirääkimistega võimalik liituda kuni 30. septembrini.



Investeerimistoetust eraldatakse ainult tingimusel, kui kõik Saare maakonna omavalitsused ühinevad vabatahtlikult, kaasa arvatud Pöide vald.



Haldusreformi tulemusena ei pea liituma Muhu ja Ruhnu vald, kellele valitsus saab erandi teha.



Pöide vallavanem Andres Hanso (pildil) lubas selle teema arutelu volikokku viia, kuid arvas, et ei oska volikogu vastava otsuse tegemist või arutelu kulgu prognoosida.

Lisaks Saaremaa valla strateegilistele eelistele on vabariigi valitsus maakondliku ühinemise korral lubanud ühinejaid premeerida viie miljoni eurose investeeringutoetusega. Selle tõi välja viimasel ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolekul seda juhatanud Kuressaare linnapea Madis Kallas.Juhtkomisjoni liikmed olid seisukohal, et juhul, kui Pöide vallavolikogu otsustab ühinemisläbirääkimistega ühineda, siis ei näe nad põhjust, miks peaks mõni volikogu selle vastu olema. Vastavalt haldusreformi seadusele on läbirääkimistega võimalik liituda kuni 30. septembrini.Investeerimistoetust eraldatakse ainult tingimusel, kui kõik Saare maakonna omavalitsused ühinevad vabatahtlikult, kaasa arvatud Pöide vald.Haldusreformi tulemusena ei pea liituma Muhu ja Ruhnu vald, kellele valitsus saab erandi teha.Pöide vallavanem Andres Hanso (pildil) lubas selle teema arutelu volikokku viia, kuid arvas, et ei oska volikogu vastava otsuse tegemist või arutelu kulgu prognoosida.

Veel artikleid samast teemast »